修Gogoro比買一台新的還貴 車主：把我當盤子

網友說，自己花10萬多元買的Gogoro S，只騎59公里出了車禍，向原廠報修，費用竟比買一台新的還貴。（圖擷取自臉書＿爆料公社）

2017-09-29 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書社團《爆料公社》發文說，自己花10萬多元買的Gogoro S，只騎59公里就出車禍，向原廠報修，沒想到維修金額竟要價10萬9000元，比買一台新的還貴，讓他大呼「實在是把我當盤子」！Gogoro公司則表示，其實有些小擦傷或選配件，車主可以選擇是否要維修，強調維修中心只是依照車主要求，全部予以報價。

這名網友寫說，花10萬多買的Gogoro S出了車禍，前半部受損，「後輪、馬達都是正常未損壞修理要十萬九千」，網友感嘆，修車比買新車（補助後10萬1500元）貴！

根據車主在《蘋果》新聞下方留言，他寫說，「公司開出一張比新車還貴的工單，實在令人感覺根本沒有維修能力，而且最貴的馬達後半部根本無傷，竟然要10萬9千元，實在是把我當盤子。」也有網友分享自己維修時遇到的缺料問題。

稍晚，車主在臉書社團發文下方留言，「我剛剛接到公司電話，打來翻臉。原本說可以讓我寄放車子三個月等補助領完。現在說不修的話要把我的車放在外面，這種售後服務真的無言以對。」

Gogoro公司對於報修單的價目回應指出，從事發車輛的照片初步來看，車頭嚴重受損、內縮，基於安全，前懸吊臂、前輪軸等必須維修。不過，坐墊、左右側後腳踏墊組、左右煞車拉柄等，如果只有輕微擦傷，以及額外選購的配件杯架組等，是否要維修，就端看消費者的選擇，維修中心不過是依照車主的要求全部報價，並強調維修價格固定透明。

網友說，新車只要10萬1500元，沒想到維修金額竟要價10萬9000元。（圖擷取自臉書＿爆料公社）

高昂的維修金額讓他大呼「實在是把我當盤子」。（圖擷取自蘋果新聞留言）

網友在臉書貼文下方更新後續。（圖擷取自臉書＿爆料公社）