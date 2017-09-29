台灣設計展閃亮開幕 邀民眾來台南古都找幸褔

2017-09-29 16:57

〔記者洪瑞琴／台南報導「2017台灣設計展」以「幸福設計在台南」 為主題，今天在成功大學格致堂舉辦開幕典禮，由經濟部次長龔明鑫、南市代理市長李孟諺及成功大學蘇慧貞校長共同揭開序幕，歡迎全國民眾來欣賞古都新魅力。

龔明鑫幽默表示，他今天到台南就是種幸福，往年大城市辦設計大展有30多萬人次欣賞，以今年精采豐富度，期望目標達40萬人次。

李孟諺舉例說，台南好吃冰棒1枝20元左右，藍晒圖文創園區有家冰棒注入新穎巧思，1枝賣到120元照樣賣得很夯，可見設計能量威力有多大。

開幕地點選在格致堂古蹟，蘇慧貞說，這是此古蹟修復後首度藉開幕展亮相，而且也是第1次安排10多名國外籍生以不同語言協助現場直播，透過網路向國際放送宣傳，别具歷史意義。

今年大展，經濟部結合各界投入近千名人力，集結800位設計師及學生、1500件展品，將舉辦115場工作營、講座、論壇、表演、市集、 DIY等活動，要讓設計在台南市展現出最亮麗成果。

展覽自9月30日至10月15日登場，主題展區位在成功大學舊圖書館，其中主題館策展人為天晴設計李尉郎，以「幸福的 （ ）」為主軸策展，括號代表各種幸福的物件與故事。

精彩重點，包括25位職人的幸福，透過影像聆聽他們的幸福，並展示他們的幸福物件，展場以鏡子無限反射；再生新設計則是展出使用回收材質製作的織品與設計產品，展現循環經濟的更多可能性。

除了主題館外，由唐草設計胡佑宗總監策劃的南風館，主題為「透（Tháu）」， 以台南7種不同類型的場域空間，感受屬於台南 最真實的幸福滋味。

其他6大衛星展區則包括新銳館（藍晒圖文創園區）、工藝館（吳園藝文中心）、藝陣館（文創 PLUS－台南創意中 心）、生活館（321 巷藝術聚落）、體驗館（台南文化創意產業園區）、 國際館（C-Hub 成大創意基地）等。

展覽期間，民眾持2017台灣設計展DM在5個展區蓋上設計展紀念章後，並在「台灣設計展 Taiwan Design Expo」Facebook 活動專頁上按讚留言，即可參加好禮抽獎活動。

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