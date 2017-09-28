台鐵司機員闖紅燈 台鐵：已調離現職、下週議處

2017-09-28 14:15

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵驚傳有司機員開火車時「闖紅燈」，且在單線區間，所幸當時路段無對向列車，恐釀對撞意外。台鐵表示，該名司機員確實不符行車相關規定，事發隔天已將調離乘務工作，並由行保會介入調查，下週將針對違規審議懲處。

台鐵調查，9月13日一名司機員駕駛3082班次區間車，搭載250名乘客，從屏東林邊站出發往南州站，但出站時號誌尚未轉換，仍顯示為紅燈，但司機員與當時值班站長均未察看號誌，旅客上車後便同意開車，雙雙發生疏失。

台鐵行保會總幹事杜微證實，司機員冒進號誌、也就是闖紅燈。雖列車出發後ATP自動煞車系統啟動、列車自動煞車，但司機員竟以為是ATP故障，將ATP關閉後重新開機，復位後列車便能繼續開車，詳情仍須檢視電路號誌紀錄。

他指出，林邊至南州間路段長約6公里，途中另有3個中途號誌，經過「第三中途避塞號誌」時，司機員才發現不對勁。由於南迴單線區間南下、北上列車共用一軌，須相互待避，司機員用無線電連絡南州站確認，所幸對向沒有來車。

杜微指出，司機員依照無避塞運轉規定，以時速25公里以下速度慢行，若前方有狀況可以馬上煞停，雖然沒有立即危險，但操作確實不符規定，台鐵將進行檢討，下週並審議相關人員違規懲處，未來也將加強教育訓練與考核工作。

台鐵機務處長賴興隆坦言，司機員絕對有過失、冒進號誌也是事實，且應退回重開，等到綠燈號誌才能重新出發，僅以口頭確認不符規定，隔日已將其調離乘務工作。。初步認定司機員、林邊站值班站長均有疏失，待調查出爐後懲處。