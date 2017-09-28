鐵路便當「紅麴雞腿排」新上市 每日限量100個

為推廣客家飲食文化，台鐵首度產學合作，研發全新口味「客家紅麴雞腿排」便當，今天正式推出上市。（記者陳宜加攝）

2017-09-28 11:59

〔記者陳宜加／台北報導〕為推廣客家飲食文化，台鐵首度產學合作，研發全新口味「客家紅麴雞腿排」便當，今天正式推出上市，每天限量100份、每盒售價120元。

「客家紅麴雞腿排便當」充分融合客家飲食元素，主菜無骨雞腿排以紅麴醃漬入味，本草綱目即指紅麴可活血、健脾、養胃，自古以來紅麴即是養生食材；配菜則以客家桔醬調和松阪豬肉片、客家福菜筍片、九層塔風味蛋、麻油薑絲水蓮。

台鐵與桃園市政府客家事務局合作，請萬能科技大學研發，經台鐵研發團隊做些微調整後，共同合作研發出保留客家風味並符合一般大眾口味的便當。

台鐵主秘朱來順表示，台鐵首度突破以往框架，與桃園市政府、萬能科技大學異業與產學合作，融入紅麴、九層塔、客家桔醬等客家飲食元素。

桃園市政府客家局長蔣絜安表示，一般人可能不會說客家話，但一定喜歡吃客家美食，為讓客家文化走入生活、走入城市，9月與華航合作，推出機上客家商務餐，另也辦理客家米苔目PK日本讚岐烏龍麵，另一亮點就是客家鐵路便當。

她說，桃園市共計83萬名客家人口、占近4成。物惜物的生活智慧體現。「客家紅麴雞腿排便當」今起於台北車站台鐵便當本舖5號店、桃園販賣台每日限量販售，售完即止。