琴聲鮮花謝師恩 清水國小教師心暖暖

2017-09-27 12:51

〔記者張安蕎／新北報導〕為慶祝教師節，新北市清水國小安排學校弦樂團進行快閃活動，給校內150名老師一個大驚喜。

今天聚集在視聽教室開會的教師們，突然發現舞台上傳來悠揚的樂聲，由樂團老師林逸旻揭開序幕，接著越來越多學生搬著大、中、小提琴加入演出，層層堆疊成美妙的豐富樂章，演奏結束學生們更獻上鮮花，令老師們喜出望外。

負責籌畫這項活動的輔導主任陳則馨表示，每年教師節學校都會規劃活動，今年想讓老師們收到不一樣的禮物，因此秘密出動清水國小弦樂團，透過2週的演練，演出「快樂頌」及「火焰之舞」等歌曲，表達對老師的敬愛和感謝。

清水國小弦樂團家長後援會會長徐慶璋說，在發想與練習的過程中，給予學生許多空間發揮創意，讓孩子主動表達對老師謝意，能在教師節前夕動員樂團完成這項任務，大家都十分興奮開心。

教師許木馨笑說，孩子們輕快的旋律彷彿童話小精靈出沒，溫暖了整個視聽教室，也慰撫了在場老師們一年來的辛勞，讓忍不住她紅了眼眶！

學生郭鑑德、邱宥婷說，送上鮮花是學生主動想出來的，希望可以給老師更多驚喜，也因為必須秘密準備慶祝，就連班導師都被矇在鼓裡，演出時看到老師們感動的表情，讓他們好開心，「老師，謝謝您！祝所有老師教師節快樂！」