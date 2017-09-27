網友爭取十元便當阿嬤硬幣 央行回應了！

莊朱玉女頭像10元硬幣示意圖。（本報合成）

2017-09-27 12:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕有網友在公共政策網路參與平台提案，10元硬幣頭像改鑄10元便當阿嬤莊朱玉女，創下短短2天破5千人連署門檻提案成功紀錄，中央銀行今日在平台公布回應表示，硬幣改版圖像選擇，宜先獲社會共識，更換硬幣頭像即為改版，其程序繁雜，需時甚長，且耗費大量社會資源，絕非例行補充市面同版硬幣所能比擬，務必面面俱到，審慎為之。

央行表示，該行及所屬中央造幣廠將積極蒐集國際間硬幣改版的設計風格及圖案選用趨勢等資料，並持續關注國內硬幣的使用情形，作為未來硬幣改版參考。

中央銀行表示，改版所需進行的工作包括︰硬幣設計與試鑄、報請行政院核定、向國人說明、幣材採購、全面鑄造、硬幣調撥至全國金融機構、辦理全民教育宣導，以及相關自動化處理設備（如大眾運輸售票機、販賣機、繳費機等）軟硬體測試調整與更新等。其程序繁雜，需時甚長，且耗費大量社會資源，絕非例行補充市面同版硬幣所能比擬，務必面面俱到，審慎為之。

中央銀行表示，目前10元硬幣發行量高達38.5億枚，國父版10元硬幣自100年1月發行迄今僅6年餘，民眾使用情況良好，目前當無再改版的急迫性。

中央銀行表示，為紀念莊朱女士的為善精神，其後輩已成立「莊朱玉女慈善會」，並於莊朱女士出生地澎湖吉貝設紀念園區建館立碑。如為彰顯莊朱女士的善行，建議先以其他方式紀念如納入學校教材，傳承教育下一代，更具有意義。提案人之建議，尚需通盤審慎規劃，將留存於下次改版時一併納入考量。