擋不住了！ 金門博弈公投10月28日如期舉行

金門博弈公投提案人蔡春生認為，博弈不是百分百都在賭博，可帶動周邊觀光產業。（資料照。記者吳正庭攝）

2017-09-27 11:45

〔記者吳政峰／台北報導〕金門縣議員蔡春生日前提出金門博弈公投案，連署人數跨過門檻，將於10月28舉辦投票，縣民、淡江大學經濟學系專任副教授楊秉訓認為金門縣政府裁量怠惰，向台北高等行政法院聲請停止執行公投，法官今（27）日裁定，因楊無法證明公投案對他造成何種不法實質侵害，駁回聲請，公投案將如期舉行！

蔡春生去年9月向金門縣政府提出地方性公民投票案，主文為「為振興金門經濟，開創金門的前途，您是否贊成設立國際渡假區並於其中開放5％觀光博弈？」金縣府把案子轉給下轄的公民投票審議委員會，匯集各方意見後，把案子移交至金門縣選舉委員會。

該案合格連署人數總計5602人，達法定連署人數下限5178人，選委會遂以106年6月23日金選一字第1063150029號公告「金門縣公民投票案第1案成立」，及以106年8月4日金選一字第1063150051號公告「金門縣公民投票案第1案之投票日期等事項」，訂於今年10月28日辦理公民投票。

楊秉訓主張，金縣府未詳審公投案違反「離島建設條例」和「金門縣公民投票自治條例」，就將該案送請縣府公民投票審議委員會認定，屬裁量怠惰，才會導致後續的選委會公投案審查及公告。

楊表示，為了維護全體縣民公益，除提出本件停止執行告訴，另同步提起撤銷訴訟（審理中）。

法官指出，楊秉訓控金縣府「裁量怠惰」，造成選委會做出違法的公投宣告，但公民投票法規範的「公民投票」行為，目的在補民主代議制度功能不足，著重在國民多數意見之呈現，而非國民個人法益之保護。

法官認為，楊無法證明公投案進行將對他造成何種損害，縱使投票結果與他的主張不同，也無從認定如何侵害他的財產權、名譽權、及參政權等權利，更看不出有何急迫情事應該要停止執行，因此聲請於法不合，予以駁回。