沒有死角的校園！關埔國小10月動工 明年9月招生

新竹市關埔地區家長期待的關埔國小已順利發包，預計10月動工，明年9月招收小一新生，校舍由田中央建築師事務所以「沒有死角」理念規劃。（記者洪美秀攝）

2017-09-26 19:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光埔地區籌畫多時的關埔國小，上週完成招標遴選作業，確定10月動工，明年9月招收8班、224名新生，可望紓解龍山國小、關東國小及科園國小的小一新生入學壓力。校園建築由知名的田中央建築師事務所設計，以「沒有死角」的校園為理念，深具特色。

校舍由田中央建築師團隊規劃設計

新竹市府教育處國民教育科長張品珊說，已確定學校名稱，也委由龍山國小校長陳思玎兼任校長。學校佔地3.5公頃，設校總經費高達6億元，第一期工程約2.4億元，以低年級教室、圖書館和幼兒園為主，校園建築由田中央建築師團隊規劃設計，已完成最佳廠商的遴選作業，預計10月動工，明年9月如期招生。

關埔國小校舍由田中央建築團隊以「教學聚落」概念設計，低、中及高年級分別設計，附設幼兒園，校舍樓層不高，各年級都擁有專屬學習場域及遊戲間、圖書館和活動空間，四周也有綠廊及生態綠建築，將是新竹市最具特色的小學之一。

張品珊說，關埔地區人口成長迅速，今年龍山國小小一新生已從7班增到11班，關東國小也有10個班，科園國小5個班，若再加上建功國小學生，關埔地區的小一新生數約1000人，關埔國小的設立，可望紓解新生入學需求。

張品珊也透露，關心關埔國小設校進度的家長非常多，她幾乎每天都會接到一到兩通詢問電話，加上市長林智堅要求做到最好，透過團隊與學校、居民不斷討論和凝聚共識，終於順利完成廠商遴選，市府會持續監督後續工程及品質。