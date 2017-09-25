從小就愛打電動 關西高中吳思宇拿北市電競冠軍

國立關西高中學生吳思宇（左）在電競找到自己，他的努力和執著，連校長吳原榮（右）都覺得佩服。（記者黃美珠攝）

2017-09-25 17:14

〔記者黃美珠／關西報導〕國立關西高中高三學生吳思宇從小愛打電動不愛唸書，後來轉戰電競，成績落後到甚至敬陪末座。但在家人和同學諒解、支持下，他日前初試啼聲，亮相全國「6都電競爭霸戰」，跟另5名業餘同好組成「可愛即是正義」隊，拿下台北市冠軍，最後雖然無緣決戰全國賽，但已引起注意，也堅定他要成為電競職業選手的決心。

該校校長吳原榮說，一般人對教育的看法，多半認為孩子應該要照規定的模式來走，如果不是，這樣的孩子好像就是不成材。其實應該像思宇一樣，在原來一定的教育體系下拿到基本的學力就可以，適性發展才是。

他說，我們該在乎的是孩子的優勢發展，而孩子的優勢未必在課業。思宇的表現可以鼓勵很多青少年：只要抓準自己想要的東西好好的去做、好好的做完、好好的練習，都是有希望的。

吳思宇直言，他國中就讀明星學校，課業壓力很大，但他卻從小就愛上打電動，從角色扮演的電玩遊戲到開始玩電競，他最感謝就是家人，從剛開始的難以接受到諒解，最後給他支持。

他也承認課業的落後讓他有些自卑，但上學對他來說不是件難事，主要就是國中同班同學們對他在電競方面的表現給予肯定。而他也從家人處建立起「書讀不好沒關係，但要做好當學生的本分」的概念，所以並不因課業不理想而中輟、甚至逃離學校。

吳思宇說，英雄聯盟現在在台灣大約有200多萬的玩家，他小學六年級就開始接觸，其中每年11月末的菁英排位，前200名才有機會成為職業選手，目前他暫居第140名。

他說，英雄聯盟職業聯賽（LMS）的台港澳賽區有7支主要隊伍，每個隊伍有5名職業選手和2名候補選手，他以成為這個的職業選手為目標而努力中，所以決定高中畢業後將暫時把課業放兩邊、電競擺中間，全力練習爭取成功。