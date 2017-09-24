明明繳過電話費還被停話 知道原因後網友大呼太扯

2017-09-24 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕詐騙手法難以勝數，但是這樣的案例你可能還是頭一次聽過。臉書知名社團「爆料公社」日前有網友貼文分享，自己朋友繳電話費反而被騙錢的經驗，讓不少網友覺得太扯。

該名網友表示自己幫朋友分享這件事出來，呼籲大家別再被騙。貼文中描述自己朋友門號是在「亞太電信」辦理的，一如往常的到亞太門市繳費，沒想到繳完以後沒多久電話竟然還是被停話，原po友人覺得納悶便打客服詢問，一問才得知，他去繳費的該門市，原來在今年3月已經跟亞太解約，不再是加盟店了。

而這位可憐人士起初還不相信，打了3次電話確認，得到的回應都是沒有該門市，讓他覺得真的太扯，指出怎麼會有店家解約了還不撤掉招牌，繼續收客戶的錢，還說這家門市在大約2個月前換了一批新員工，有受害者跳出來指稱，原先想說只是繳費應該沒差，但怪的是，這些新員工一問三不知，要辦手機都說沒有現貨要調貨，要辦續約還要先繳7000到8000不等費用，搞得客戶一頭霧水的。

網友表示，這間門市位於彰化永靖瑚璉路上，事情發生後，亞太才派專人到這間門市處理，並且聽說有人捲款逃跑，早就解約的這家店只能算是個私人通訊行。

不少網友看了之後，紛紛替受害者打抱不平，還說現在騙錢竟然有這一招！也有不少網友覺得亞太的問題也不小，這樣等同於在默許這樣的行為，實在太扯。