台灣西半部空品不良 中市啟動應變措施

市府空品不良應變措施，包括啟動清潔隊道路洗掃等。（記者黃鐘山攝）

2017-09-24 14:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕台灣西半部今（24）日環境風場微弱，大氣擴散條件不佳，空氣中PM2.5及臭氧濃度升高，截至上午11時，台中市有9座空品測站達橙色等級，1座紅色等級，市府已啟動應變措施，包括加強查核裸露地揚塵、露天燃燒及通報工地加強灑水等。

市府啟動空品不良應變，針對固定汙染源，經監控連續自動監測設施連線8家，尚無異常狀況；透過簡訊或mail方式通知55廠家及清潔隊啟動洗掃作業。對於逸散汙染源，啟動清潔區隊執行道路洗掃、查核裸露地揚塵、露天燃燒，並查核營建工程及通報工地加強灑水。

移動汙染源方面，環保局啟動防護措施，避免高汙染車輛行經空品不良區域，並執行柴油車目測判煙；同時，利用固定式影像辨識系統執行車牌辨識作業，篩選未定檢機車通知到檢，避免空氣品質再度惡化。

環保局表示，空品不只人為汙染，也受到地形、氣候影響，加上空氣流通性，提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩防範做好防護。欲掌握空品即時狀況，可至環保局空氣品質監測網查詢，或訂閱台中市環保局空氣品質頻道隨時掌握空品資訊，做好自我防護。