吞塑膠袋、沾油污 擱淺綠蠵龜今天野放回大海

吞了塑膠袋又身沾油污的綠蠵龜，經過休養後，在白沙灣野放重返大海。（新北市政府動物保護防疫處提供）

2017-09-24 11:29

〔記者李雅雯／新北報導〕15歲綠蠵龜吞了塑膠袋又身沾油污，8月被人發現擱淺在石門區富基漁港，經過1個多月休養、治療，今天上午9點許在白沙灣野放大海回家。

新北市政府動物保護防疫處、北海岸及觀音山國家風景區管理處、石門區公所、第二一岸巡大隊、海洋大學等單位人員，今天上午9點許在白沙灣完成野放，15歲綠蠵龜重獲自由。

該隻15歲綠蠵龜在8月13日晚間於石門區富基漁港遭人發現擱淺，被發現時，其身軀遭廢棄漁網纏繞，左右前肢、背甲都有舊傷，還沾染有油污，狀況糟糕，海洋大學人員獲報後將其緊急送往台大動物醫院搶救。經過檢視，綠蠵龜肚中竟有塑膠袋、線性漁網等海洋垃圾，血鈣偏低、精神欠佳，需要診療休養。經過一段時間的醫療照護後，醫療小組評估其可野放回大海，就選在其擱淺被發現第六週的同地點。

新北市政府動物保護防疫處長陳淵泉表示，綠蠵龜可以活到百歲，15歲相當於青少年，擱淺原因在於其健康狀況不好，又加上廢棄漁網纏繞、身沾油污，牠的擱淺和外在污染脫不了關係。陳淵泉另也提到，這隻綠蠵龜有個可愛的名字叫「龍蝦麻糬」，因為是在盛產海鮮的富基漁港被發現，加上牠和人親近，海洋大學的學生們就為牠取了這個名字。

綠蠵龜今天上午在白沙灣野放，現場眾人為奮力向前的綠蠵龜加油、喝采，看到綠蠵龜沒入在大海、沙灘上留下的長長爬過痕跡，現場工作人員們皆感振奮，誠心地祝福綠蠵龜可以優游自在徜徉大海。