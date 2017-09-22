五月天年底嗨翻桃園 五迷們最擔心這件事…

2017-09-22 23:40

〔記者李容萍／桃園報導〕五迷們準備好了嗎？桃園市長鄭文燦昨天傍晚在個人臉書預告天團五月天，將於今年的12月23日至明年1月7日在桃園國際棒球場從耶誕日唱到跨年，一路熱血飆唱10場演唱會嗨翻桃園，主辦單位預計將吸引24萬人次。結果，有網友立即留言「感恩阿燦！讚嘆阿燦！」但也「希望能有票才是真的！」建議市長「市民有優先保留票是真的需要」或是「辦個有市民卡可以抽門票的活動也好 」。

鄭文燦PO文表示，有人說五月天的魅力，8歲到80歲都能收服；也有人說五月天的熱血，不只是傳奇更是一種信仰；對於這次的五月天演唱會，市府團隊會做好萬全準備，讓五迷們嗨的安全，機捷會研擬加開列車，工務局會改善球場外野空橋，交通局會規劃接駁車前往台鐵與客運站，警察局負責周邊交通疏導、消防局協助消防配置點，衛生局協助醫療救護計畫，環保局協助垃圾清運及整潔維護，觀光旅遊局規劃住宿觀光配套方案，經濟發展局協調5大電信業者滿足通訊需求。

不過，面對市府的萬全準備，五迷們其實最擔心的還是五月天的票超難買，桃園市議員王浩宇也在臉書天真的自問自答：「當議員超爽der，看五月天演唱會有特權不用排隊。 」接著回答：「騙你的！拜託不要一直來找我要門票，我一張都沒有。」

王浩宇說，自己一天大概會收到10個支持者來信，想透過他的關係買到五月天跨年演唱會的門票，其實他自己也很想要門票，但很抱歉，他真的沒有。