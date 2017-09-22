成對貓頭鷹駐廟10年 「小英當總統」變二缺一？

竹山鎮克明宮重建完成後，10年來有一對貓頭鷹持續駐廟，「神鳥」傳為地方奇聞。（記者劉濱銓翻攝）

2017-09-22 19:41

〔記者劉濱銓／南投報導〕奇！宮廟變鳥園。南投縣竹山鎮克明宮在921大地震時被震垮，歷經多年才重建完成，入火安座時飛來兩隻貓頭鷹進駐，一住就是10年，被當成「神鳥」，每天規律在廟內天花板休息，無論廟方舉辦誦經或活動如何吵鬧，這對貓頭鷹都不為所動，但近日921屆滿18年過後，卻信眾發現，成雙成對的貓頭鷹只剩一隻形單影隻，大家紛紛好奇猜測原因。

民俗人士：單身女總統當家 剩一隻在右白虎

有民俗人士說，貓頭鷹是智慧的象徵，許多地方把貓頭鷹當成守護神，而出現落單現象，可能與「小英當選總統」有關。他解釋，因為總統單身，貓頭鷹才會「二缺一」，尤其留存的貓頭鷹都停留在宮廟的右側，民俗上「左青龍」代表男性，「右白虎」代表女性，正因女總統蔡英文當家，廟內的貓頭鷹才會剩一隻！

克明宮主委楊非武則說，10年來，兩隻貓頭鷹都一如往常在廟內作息，但去年12月時，卻兩隻都不見蹤影，直到今年1月才回來一隻，自此就都維持這樣的情形。廟方也很納悶，而時間點恰好就在蔡英文就職總統後，「小英效應」之說才會不逕而走。

特生中心：疑干擾少而進駐 落單原因待觀察

對此，農委會特有生物研究保育中心表示，鳥類一般都在野外，貓頭鷹會住進人聲鼎沸的宮廟，確實罕見。不過，推測應是貓頭鷹認為宮廟較無生存威脅，廟方也不會驅趕，才會留下；至於出現落單現象，則可能是其中一隻在野外產卵育雛，或在外遭遇不測，都有可能，實際原因還需進一步觀察。

竹山鎮克明宮成對貓頭鷹只剩一隻獨留天花板，民俗人士解釋可能與「小英當總統」有關。（記者劉濱銓攝）

竹山鎮克明宮10年來有一對貓頭鷹持續駐廟，專家推測可能是受到的干擾較少才會停留，但如今只剩一隻獨留廟內，原因還有待觀察。（記者劉濱銓攝）

竹山鎮克明宮有一對貓頭鷹長住10年，成為地方奇聞，只是如今僅剩一隻獨留。（記者劉濱銓攝）