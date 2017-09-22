買5個便當3支雞腿沒熟 向店家反應遭嗆：不然要怎樣

有民眾在泰山區買了5個便當，打開來卻發現其中有3個便當裡面的雞腿沒有熟，向店家反應還被嗆。（圖擷自臉書社團「爆料公社」）

2017-09-22 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕這樣的店你敢消費嗎？一名網友在臉書抱怨，他在新北市泰山區某家便當店買了5個便當，但是其中卻有3個便當裡面的雞腿沒有熟，向店家詢問卻被老闆娘嗆「不然你要怎樣」，網友大罵店家態度實在很惡劣，有夠沒有羞恥心。

網友貼出多張照片表示，他在新北市泰山區某家便當店買了5個便當，但其中卻有3個便當裡面的雞腿沒有熟，他回去店家想找老闆娘詢問原因，卻遭老闆娘嗆說「不然你要怎樣」。網友對此不滿怒批，店家的態度很惡劣，也沒有羞恥心，「生意不是這樣做的，連個道歉都沒有」，呼籲大家要小心這家店。

該則貼文被轉貼到臉書社團「爆料公社」後也引起網友熱議，紛紛留言「這個色澤該不會把雞腿當成涮涮鍋，以為來個幾下就可以吃了嗎，店家還不知錯，這個雞腿就算拿去換駕照也換不到」、「不是沒熟 看起來是完全生肉 真是好棒棒」、「扯欸 叫店家自己吃」、「我以為只是骨頭帶血的......沒想到肉整個生的。嚇!!」、「冷凍雞腿沒退冰就直接下去煮,當然是外熟內生呀！」、「重點是態度，看要幫妳們做更換還是退錢，至少要負責，而反倒態度不佳就差了！」。