果粉熱情依舊？現場直擊看iPhone 8搶購熱度！

iPhone 8開賣日，排隊搶購的人潮沒有特別熱絡。（記者譚偉晟攝）

2017-09-22 06:54

〔記者譚偉晟／台北報導〕今天上午8點正式開賣的蘋果新機iPhone 8與iPhone 8 Plus，被多家通路廠商與電信業者高度重視，紛紛推出各種現場排隊優惠活動。不過從現場高處俯瞰照來觀察，今年iPhone 8開賣的排隊人潮，似乎不如以往那麼踴躍。在台灣大哥大排在第二順位的黃先生表示，昨日下午2點前來排隊後，之後就沒有人來排在他之後等待開賣。

過去被視為果粉搶購新iPhone重要聚集地的信義威秀前電信門市廣場，今年儘管沒有天氣因素干擾，但排隊民眾的數量明顯少了許多。觀察前來排隊的民眾動機，中華電信排第一順位的李小姐（化名）表示是替家人購買iPhone 8 Plus 金色 256GB，Studio A Neo19門市排行第一順位的李先生則是要購買iPhone 8 Plus 金色 64GB，並且預計在iPhone X推出後將iPhone 8 Plus脫手轉售。

至於排在台灣大哥大門市第一順位的石先生，直到今日上午6點仍表示沒有確定要買哪一台iPhone 8手機，「如果不喜歡，也有可能不買」。遠傳電信門市前則有較多民眾聚集，主要都是看上機票抽獎機會與配件贈禮，排在遠傳門市第一順位的林先生則是要購買iPhone 8 Plus 金色 256GB，而他原本使用的手機則是前年推出的iPhone 6s。

有不少民眾因為遠傳電信的現場抽獎與贈禮，一早就來門市前排隊。（記者譚偉晟攝）

排在中華電信第一順位的李小姐（化名）表示，是來幫家人購買手機。（記者譚偉晟攝）

台灣大哥大信義威秀前門市今日上午6點的排隊人數不多。（記者譚偉晟攝）