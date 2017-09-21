老來俏！千歲布袋戲團虎尾行腳巡演 比辣妹還受歡迎

2017-09-21 15:40

［記者廖淑玲／雲林報導］15名平均年過70歲的阿公阿嬤組成安溪千歲布袋戲團，結合雲林縣身心障礙福利協會，邀請知名的明世界劇團主演茆宏塼指導半年，已能出團巡演，還以最高齡91歲楊東海為男主角宣導健保卡業務聲名大噪，所到之處比辣妹團還受歡迎。

虎尾公所為宣導健保卡可以在地製發的新服務，透過安溪千歲布袋戲團到鎮內各長青食堂巡迴公演，今天回到安溪學堂表演，博得滿堂彩；最高齡的演出者楊東海在埒內長青食堂碰到台下104歲的人瑞阿嬤程貴，還被叫做「少年家」，讓阿公開心得合不攏嘴。

虎尾安溪里在社區活動中心設置樂齡學習中心，由於虎尾是「布袋戲的故鄉」，結合雲林縣身心障礙福利協會安排布袋戲研習，學員全都是高齡者，大伙兒戲稱是千歲布袋戲團；虎尾鎮長林文彬鼓勵長輩擴大社交圈，構想請出千歲團演布袋戲宣導健保卡在地製發服務，噱頭十足。

虎尾公所為他們打造專屬舞台，把推廣健保卡服務宣導融入布袋戲劇情，完全由團員負責口白、操偶、音控，還量身打造「東海伯」木偶以虎尾行腳方式，前往各個長青食堂為銀髮族群巡迴公演，讓食堂不只是食堂，是舞台、也是戲院。

虎尾公所社會課長王春敏強調，希望透過多方資源連結，推動長青食堂成為完善舒適的托老中心，具體呼應長照2.0，讓高齡者的學習不因行動受限，提供阿公阿嬤快樂學習環境，豐富晚年生活。

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