農地、工業用地變來變去 彰南產業園區歸零

2017-09-21 13:36

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長魏明谷宣佈撤案的彰南產業園區開發案，目前進行土地解編中，可望於今年年底完成解編動作，原98.28公頃由農地變更為工業用地的開發土地，將恢復原農地身分，回歸農業用途，不過，有議員對地目變來變去，每次變更就要再多花錢，質疑縣府執行重大政策應循核心原則，不該說變就變，以免浪費公帑。

彰化縣議會今開臨時會的分組審查會，審議通過計畫處去年度總決算，但會中，縣議員劉惠娟、劉景滄、李浩誠，詢問彰南產業園區撤案進度，計畫處長陳坤佐說，目前正在中央部門進行土地解編程序，應該可以在今年年底完成解編，恢復農地地目。

劉惠娟說，此案從前縣長阮剛猛開始提出，歷經翁金珠、卓伯源到現任縣長魏明谷，逐年編列相關經費執行，從農地變更為工業用地，再由工業用地變回農地，地目每換一次就需重新編列規劃費，連帶開發內容因為縣長更換，各有各的主張和想法，也需逐年編列相關執行預算，案子做了16、17年，花掉公帑相當可觀。

劉景滄質疑這次撤案規劃又花了多少公帑？陳坤佐回答，500多萬元經費。李浩誠說，這就是重大政策「髮夾彎」後，全民共同承擔付出的代價。他們希望日後重大政策不要重演反覆無常，一變再變的戲碼。

彰南產業園區開發案基地坐落在彰化縣溪州鄉、占地98.28公頃的，魏明谷上任後兌現對溪州鄉水尾村民的承諾撤銷開發，回歸種植蔬菜、水果的網溫室農業栽培，只是撤案後，縣府需支付開發廠商先行支出的投資開發成本，金額約1億3533萬元，形同解約賠償金，目前縣府已支付部分金額，尚有7499萬元待編列預算才能支付。