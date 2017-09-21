台南PM2.5改善幅度達28％

2017-09-21 13:02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局今天舉辦PM2.5管制策略論壇，邀請產業界及學界與市府共同針對台南市PM2.5的污染來源與管制策略進行交流。

代理市長李孟諺致詞表示，為了保障民眾的健康，南市把細懸浮微粒的管制列為施政重點，由市府18個局處，共同齊力推動亮麗晴空懸浮微粒削減管制計畫，且透過滾動檢討擴大管制力度與項目。

他表示，從空氣品質數據上看到南市空品改善成果，細懸浮微粒 （PM2.5） 的年平均值由99年36.9μg/m3，改善至105年26.4μg/m3，改善幅度達28％；懸浮微粒（PM10）的年平均值從99年72.5μg/m3，改善至105年50.6μg/m3，改善幅度達30％，而且台南市已連續兩年（104─105年）符合空品標準，預估今年PM10仍可持續改善，且非常有希望在107年達成二級防制區目標。

環保局長林健三表示，環保署從103年將細懸浮微粒納入每天的空氣品質預報以來，細懸浮微粒的改善及努力被環保署列為重點，也是各界所期待，很高興市政府的努力被環保署及各界所看到及肯定，104、105年連續兩年的考核都獲得全國特優，這樣的成果不光靠著市政府的努力可以達到，是很多的公私場所民間團體跟工會及各行各業、民眾共同付出的成果。