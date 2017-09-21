台鐵請增2860人 台鐵企工促恢復無人站人力

2017-09-21 12:09

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕因應一例一休、業務成長、人力不足情況，台鐵局與交通部日前向行政院請增2860員額，台鐵企工理事長張文正表示，若行政院核定及台鐵招募一切順利，將會要求台鐵局在明年3月底之前，把因人力不足改為無人站的車站，全部恢復有站務員上班，尤其以花東路段優先，因為東部幹線現在追越待避需求較高，車站有人會比較合適。

台鐵企業工會昨日自行宣布，行政院已同意請增2860位基層人力，首批將一次補足1920人；張文正表示，據他了解，人事總處的態度是支持，但後續還有行政程序要走，最快一週內可核定。台鐵表示，請增基層人力，除透過鐵路特考方式之外，還會招募許多不須要特考的無資位營運人員，加速補充人員速度；張文正表示，據他了解，無資位人數會多達一半，明年3月就可有約900人上線，其中以運務補人最多。

台鐵許多車站原本採中央控制式號誌，今年陸續有超過10個車站，因人力不足改無人站或不派值班副站長，張文正表示，改為無人站後，就要變成就地號誌，由列車長下車要去扳號誌，擔心會有行車安全疑慮。所以要求明年3月補足900多人後，縮減人力車站應恢復人力。

不過對於行政院是否已經同意台鐵請增員額，台鐵局長鹿潔身表示，目前還未收到行政院白紙黑字的文，但台鐵與人事行政總處於19日討論時，人事總處的確沒有反對、也沒有要退回草案，態度上是支持，但沒有說出「同意」這兩字。

另外，行政院將再修一例一休，是否會影響到台鐵請增員額的案子，鹿潔身說請增2860人草案中，有把未來業務成長、排班制度調整等人力需求都納入考慮，相信政院要修一例一休，並不會影響到核定請增人力；不過人力補充是分3年3階段進行，第2、3階段員額可能會有微調。