音樂搭繞境 艋舺青山祭12月擴大舉辦

每年農曆10月23日為青山王聖誕日，為萬華區迎神中最盛大者，俗稱「艋舺大拜拜」，為台北市3大廟會之1。（資料照，記者鍾泓良攝）

2017-09-20 19:57

〔記者鍾泓良／台北報導〕位於萬華區貴陽街的艋舺青山宮擁有161年的歷史，供奉青山靈安尊王，為萬華地區重要信仰，每年農曆10月23日為青山王聖誕日，為萬華區迎神中最盛大者，俗稱「艋舺大拜拜」，為台北市3大廟會之1。而近年為了迎接年輕世代改變形式，去年於和平青草園舉辦「艋舺青山祭」音樂會的大台北文化協會也宣布今年12月8日、9日將會擴大舉辦，將舉辦2天的音樂活動。

青山王祭典從每年農曆10月20日開始，青山王在農曆10月20日、21日夜間分別在南、北萬華區進行「暗訪」，以達到探查陰陽界、緝捕兇神惡鬼；農曆10月22則為「正日」遶境，規模盛大轟動；最後在農曆10月23日為靈安尊王舉行祝壽典禮後，才算告一段落。

然而，青山宮總幹事吳克東強調，艋舺青山祭與艋舺青山宮無關，為大台北文化協會 舉辦，廟方並無出資，也沒有協辦；吳克東說，他們歡迎各界為青山宮遶境增添一點年輕的活力，但不會影響青山王繞境規劃。

大台北文化協會理事長江季剛表示，去年的艋舺青山祭大受好評，因此今年決定從去年的1天、6組獨立樂團，增加為2天、12組以上樂團。他說，中部有國際知名的大甲媽祖遶境，而青山王繞境同樣具有特色，

而今年他們首次啟用募資平台為艋舺青山祭活動，江季剛說，他們選擇募資是因為希望可以讓民眾有參與感，同時也可以達到更大的宣傳效果。

今年青山祭為了這次群眾募資也祭出各項周邊商品，只要民眾贊助一定金額，就可以得到平安米、開運紅豆、印有艋舺青山祭的毛巾、功德帽及功德燈籠。而這次青山祭募資活動也與「台北城市散步」合作，只要民眾贊助也可以獲得艋舺青山宮暗訪遶境、正日遶境，以及探討街友生活的街頭生存學導覽。