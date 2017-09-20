無毒戰勝劇毒！ 直擊「山神」百步蛇被牠一口吞

象徵「山神」的百步蛇遭2米長的臭青母吞食。（擷取自網友臉書）

2017-09-20 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕秋風吹拂之下的台東利嘉林道本應晴朗颯爽，不過近日竟上演一場你死我活的蛇界大戰。登山民眾目擊這罕見的一刻，1條巨大的臭青母將極富傳奇色彩的劇毒百步蛇壓制後慢慢吞食，令不少網友驚呼「山神竟然打輸了」。

根據《中央社》報導，劉姓民眾本月10日與妻子及2個兒子到利嘉林道登山，不料竟在林邊一隅發現了這場異常安靜、卻又非常激烈的生死之戰。劉姓民眾指出，這條無毒的臭青母長約200公分，比身懷劇毒的百步蛇長出1倍左右，推測前者可能挾此優勢才能力克百步蛇，並將其吞入腹中。

山神被吃掉原因？ 網友：臭青母對蛇毒免疫

珍貴的影片經轉載至臉書上諸多蛇類、兩爬社團後引發熱論，網友們紛紛留言讚嘆說「這影片拍的好完整，非常罕見」、「山神被臭臭幹掉」，還有人發問為何身懷劇毒的百步蛇竟無法「擁毒自重」，獲其他網友解釋「因臭青母對山神蛇毒免疫」。

臭青母，又名王錦蛇、錦蛇等，是台灣中低海拔常見的大型蛇類，成體體長一般來說可超過2公尺，其食性多元，從鳥蛋、小型哺乳動物一直到劇毒蛇類都在牠的菜單上，這是由於臭青母對蛇毒具有一定程度的免疫力，導致大型毒蛇如百步蛇等都常成為其盤中飧。