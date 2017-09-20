心智障礙青年以「畫」做外交 日人覺有趣

上田清樹寮長（左一）與石野大助（右二）造訪美善基金會。（記者蔡文居攝）

2017-09-20 15:37

〔記者蔡文居／台南報導〕美善基金會心智障礙青年以「畫」會友兼做外交，開啟台南與日本滋賀縣心智障礙朋友的藝術交流。日本「信楽會青年寮」負責人上田清樹寮長與石野大助，今天特地前往美善基金會─崇美工作坊參訪。

上田清樹表示，此行目的是了解工作坊智青接受服務的情形，相互觀摹學習，並了解美善基金會以「表現畫」活動讓智青舒發內心情感及感受實作情形，並為明年在高雄交流展預做準備。

過程中，一名智青看似在畫一面日本國旗，畫作看起來很熱情，後來智青在上面加上黑色，就變成瓜。上田清樹看了直說，很有趣。

美善社資專員吳美智表示，今年5月經由中華民國智障者家長總會的引薦，美善基金會6位智青的作品獲選至日本展出，在美善基金會執行長吳道遠神父帶領下，3位智青與1位教保老師前往滋賀縣參加「信樂吹來的風展」，而展開雙方的交流。滋賀縣陶藝之森是日本六大古窯之一，歷史悠久，充滿文化與藝術氣息。

美善基金會執行長吳道遠神父遠從瑞士來台46年，除了協助心智障礙朋友的服務工作之外，本身也自師大美術系畢業，他引進「表現畫」的創作方式，完全符合原生藝術創作的精神。「表現畫」是適合兒童與大人、心智障礙者和一般人的活動，引導作畫者表達自己的內心世界。