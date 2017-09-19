新竹公園移樹過程粗暴 竹市議會抨擊

新竹市議會國民黨團抨擊市府護樹說一套做一套，新竹公園內有多棵樹被不當移植及修剪，要求市府做後續改善追蹤。（市議會國民黨團提供）

2017-09-19 18:51

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市百年新竹公園正進行跨域亮點再生工程，但施工包商進行樹木修剪及移植時，遭批修剪過度，市長林智堅今天在市議會臨時會進行專案報告，對包商不當的修樹行徑，強調市府已開罰，並要求包商補植相當大小的樹種，歡迎市民與市議會共同監督，守護新竹公園的樹種。

新竹市議會國民黨團在臨時會後也召開記者會，批評市府曾召開新竹公園樹木身分證識別等記者會，結果是說一套、做一套，真正執行樹種的移植時，不僅過程粗暴，更選在非移植季節移樹，要求市府應按照程序，不要只做表面功夫。

市長林智堅進行專案報告，他說，新竹公園內的樹木過去長期疏於整理，雜亂恣意種植生長情況嚴重，市府去年9月邀請專業樹醫生和樹藝師團隊，啟動新竹公園樹木植栽改善工程，是新竹公園首次有系統性地進行樹木調查工作。

目前已為新竹公園內的3514棵老樹建立身分證與健保卡，進行新竹公園再生計畫工程中樹木原地保留達88%、園區內移植7%、移除5%，經市府請專業樹醫鑑定後，包商修樹過當或移樹不當情形約20棵，已對包商開罰，也要求包商要補植相同大小的樹種。

城銷處表示，為加強保護新竹公園樹木，後續植栽施工將落實監督機制，植栽工程需於前1週工務會議預告，施工前3天申請，由監造廠商通知專案管理廠商、樹醫師團隊、市府等相關人員。移植前1天也需由監造廠商確認資料，施工當天需會同監造廠商、專案管理廠商、樹醫師團隊、市府再次確認，由樹醫師現場指導，並由監造廠商全程做紀錄，確保每棵樹被妥善移植。

市議會國民黨團抨擊市府過去護樹都是在作秀，實際上對待樹木不僅粗暴，更未依照相關程序，才會發生此狀況，市議會將持續追蹤樹木移植及修剪等後續處理狀況。

  • 新竹市議會國民黨團抨擊市府護樹說一套做一套，新竹公園內有多棵樹被不當移植及修剪，要求市府做後續改善追蹤。（市議會國民黨團提供）

    新竹市議會國民黨團抨擊市府護樹說一套做一套，新竹公園內有多棵樹被不當移植及修剪，要求市府做後續改善追蹤。（市議會國民黨團提供）

  • 新竹市議會國民黨團抨擊市府護樹說一套做一套，新竹公園內有多棵樹被不當移植及修剪，要求市府做後續改善追蹤。（市議會國民黨團提供）

    新竹市議會國民黨團抨擊市府護樹說一套做一套，新竹公園內有多棵樹被不當移植及修剪，要求市府做後續改善追蹤。（市議會國民黨團提供）

  • 新竹市議會國民黨團抨擊新竹市政府針對新竹公園的樹種移植不當且修樹過當。（記者洪美秀攝）

    新竹市議會國民黨團抨擊新竹市政府針對新竹公園的樹種移植不當且修樹過當。（記者洪美秀攝）

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