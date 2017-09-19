新竹公園移樹過程粗暴 竹市議會抨擊

新竹市議會國民黨團抨擊市府護樹說一套做一套，新竹公園內有多棵樹被不當移植及修剪，要求市府做後續改善追蹤。（市議會國民黨團提供）

2017-09-19 18:51

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市百年新竹公園正進行跨域亮點再生工程，但施工包商進行樹木修剪及移植時，遭批修剪過度，市長林智堅今天在市議會臨時會進行專案報告，對包商不當的修樹行徑，強調市府已開罰，並要求包商補植相當大小的樹種，歡迎市民與市議會共同監督，守護新竹公園的樹種。

新竹市議會國民黨團在臨時會後也召開記者會，批評市府曾召開新竹公園樹木身分證識別等記者會，結果是說一套、做一套，真正執行樹種的移植時，不僅過程粗暴，更選在非移植季節移樹，要求市府應按照程序，不要只做表面功夫。

市長林智堅進行專案報告，他說，新竹公園內的樹木過去長期疏於整理，雜亂恣意種植生長情況嚴重，市府去年9月邀請專業樹醫生和樹藝師團隊，啟動新竹公園樹木植栽改善工程，是新竹公園首次有系統性地進行樹木調查工作。

目前已為新竹公園內的3514棵老樹建立身分證與健保卡，進行新竹公園再生計畫工程中樹木原地保留達88%、園區內移植7%、移除5%，經市府請專業樹醫鑑定後，包商修樹過當或移樹不當情形約20棵，已對包商開罰，也要求包商要補植相同大小的樹種。

城銷處表示，為加強保護新竹公園樹木，後續植栽施工將落實監督機制，植栽工程需於前1週工務會議預告，施工前3天申請，由監造廠商通知專案管理廠商、樹醫師團隊、市府等相關人員。移植前1天也需由監造廠商確認資料，施工當天需會同監造廠商、專案管理廠商、樹醫師團隊、市府再次確認，由樹醫師現場指導，並由監造廠商全程做紀錄，確保每棵樹被妥善移植。

市議會國民黨團抨擊市府過去護樹都是在作秀，實際上對待樹木不僅粗暴，更未依照相關程序，才會發生此狀況，市議會將持續追蹤樹木移植及修剪等後續處理狀況。