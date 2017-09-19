台鐵深澳線將設「RAILBIKE」 拚明年底前試營運

韓國許多觀光景點設有鐵路自行車系統，帶動鐵道旅遊新風潮。（取自韓國觀光公社網站）

2017-09-19 15:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕近年興起鐵道旅遊風潮，新北市政府將與台灣鐵路管理局合作，在深澳線火車停駛的八斗子站至深澳站，利用既有軌道與腹地，設置簡易鐵路自行車，打造全長1.3公里的「RAILBIKE」，提供多元旅遊新體驗，整合新北至基隆遊憩圈，帶動觀光效益，最快明年底前試營運。

觀光旅遊局長陳國君今天在市政會議報告指出，市府將與台鐵合作，規劃沿用深澳線廢棄路段的舊軌道，引進「RAILBIKE」設施，民眾踩著「RAILBIKE」漫遊東北角海岸風光，感受海天一色美景，形塑跨域新亮點。

陳國君表示，深澳線擁有壯闊海景與山景，獨具魅力，「RAILBIKE」完工後，可串聯國立海洋科技博物館、深澳漁港、瑞芳、九份等景點，形成新興觀光網絡，還可串聯基隆港百萬郵輪客的市場，把國際遊客帶往新北市；沿線經過長約100公尺隧道，未來進行場景布置，打造「光影舞台」，引領遊客走入時光隧道，找回舊深澳車站的鐵道回憶。

新北市政府將與台灣鐵路管理局合作，在深澳線火車停駛的八斗子站至深澳站，利用既有軌道與腹地，設置簡易鐵路自行車，打造全長1.3公里的「RAILBIKE」。圖為八斗子站路段末端。（觀光旅遊局提供）