饕客穿街走巷 就為這碗家傳酒釀甜品

2017-09-20 07:30

〔記者魏妤靜／台北報導〕在什麼樣的選物店，能一邊挑兼具創意與故事的小物，又能順便吃碗酒釀冰呢？曾是香港歌手與設計師、現嫁為台灣媳婦的蔣雅文，將自己開的「心地日常 花蓮一店」選物店交由爸媽打理，與妹妹在台北開起了二店，除了販售台灣在地選物，也將傳承自外婆的酒釀做成冰品與甜湯，讓人在選物店中，看見更多店主個性。

「心地日常 台北二店」以食物選品、無添加的生活用品為主，超過9成都是台灣品牌，例如嚴選台灣單品茶的「琅茶」，不只把茶罐年輕化，品牌名也來自創辦人之一的父親名字，或是把金萱茶、台灣檜木甚至墨水香氣融入進香水的「P.Seven台灣茶香水」，蔣雅文說：「他們目前茶香水只出1款，就像我們堅持手作酒釀與湯圓，專心做好一件事。」

說到酒釀，不少人來訪都是為了品嚐一碗「桂花蜜酒釀白玉雪花冰」，蔣雅文提到父母經營花蓮店時，曾自製從外婆那裡傳下的酒釀分送給鄰居，意外大受好評，她更說起兒時曾拜訪住在上海的外婆，「那時窗外大雪，我卻因生病無法跟其他小朋友一起堆雪人，外婆讓我在窗邊揉麵糰、堆麵糰雪人，也讓我動念想把自己揉煮的湯圓加入冰品，做為對她的思念。」

在台灣找到了讓自己心中平靜的土地，專心過好每個日常，蔣雅文從店名到商品，一一投射自己的身分變化與故事，也讓旅人造訪選物店時，豐富了故事的厚度。

心地日常 台北二店：（02）2558-8695，台北市大同區赤峰街49巷6號1樓