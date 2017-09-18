大客車車尾標不標駕駛人姓名 交通部擬修運管規則

2017-09-18 19:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕現行汽車運輸業管理規則規定，營業大客車須於車外尾部汽車牌照上方明顯處，標示駕駛人姓名及公路主管機關申訴電話；不過日前新北市遊覽車駕駛員職業工會赴交通部抗議，認為運管規則規定標誌駕駛人姓名、申訴電話、車輛出廠年份等，都與汽車運輸業管理無關。因此，交通部今日預告修正運管規則，將取消營業大客車需將駕駛人姓名標示於車尾的規定。

交通部表示，運管規則取消標示駕駛人規定，是考量營業大客車已全面裝設車機設備，並將車輛動態資訊介接，公路主管機關足以取得駕駛人資訊；不過未來會修正道路交通安全規則，將大客車車身需具備哪些資訊，訂在道安規則42條當中。若在法規空窗期，民眾碰上大客車違規、惡意逼車時，要檢舉時若碰上後方未有駕駛人姓名時，記得記下車牌、時間、路段等資訊，還是可以找到當時是哪位駕駛在開車。

既然最終都會要求大客車車身上須具備駕駛人姓名、申訴電話等資訊，為何日前新北遊覽車駕駛職工，會來抗議這些規定與汽車運輸業管理無關，不應訂在運管規則當中。不願具名官員表示，訂在運管規則第19條當中，違反時是用公路法處9,000至90,000元罰鍰；若改訂在道安規則中，違法是依照道路交通管理處罰條例第16條，只會處900元至1,800元罰鍰。