墾丁「鷹海嘯」！ 單日7萬隻赤腹鷹出海創紀錄

恆春半島是遷移性猛禽重要過境地點，9月是赤腹鷹季，歷年平均值約12萬多隻。（記者陳彥廷翻攝）

2017-09-17 00:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕每年9月就是猛禽「赤腹鷹」南遷過境台灣的日子，本週除了安裝衛星發報器放飛的「墾丁四號」返台好消息，牠的同伴過境更有如「炸裂」，昨天（16日）竟記錄到史上最高的7萬多隻出海，黑壓壓的天空讓鳥友振奮，大呼「9月到墾丁會回不了家！」還搞笑要研究人員「小心鳥屎滴到」，貼切形容這是「鷹海嘯」！

恆春半島是赤腹鷹、灰面鵟鷹等遷移性猛禽重要過境地點，9月屬赤腹鷹季，歷年平均值約12萬多隻。墾丁國家公園管理處委託台灣猛禽研究會調查過境數量，前天南遷數量累計超過3萬，昨天一口氣上推，單日就超過往年均值一半，7萬隻更是有史以來最大量，鳥友直呼「眼花撩亂」！

「多到以為眼花！」從高雄來賞鷹的黃姓鳥友說，早上天空滿滿都是赤腹鷹，黑色趐尖讓天空宛如黑雲密布，看得很過癮！

未能恭逢其盛的網友則扼腕地說，這幾天一定要來見識「鷹海嘯」、「計數器按到脫臼」、「好想被鷹環繞！」、「被鷹了！」。

賞鷹聖地社頂公園凌宵亭則是擠滿「朝聖」的鳥友，長鏡頭「大砲」紛紛架起，宛如「砲陣地」，快門聲咔啦咔啦瘋狂連發，鳥友驚呼連連。台灣猛禽研究會臉書專頁就指出，早上不到10點就已突破65000隻。此外，在西北風的加持下，鷹群屢屢通過凌霄亭前方，大家今天一早嚴陣以待的疲憊，也都被激勵的煙消雲散。

墾丁猛禽達人蔡乙榮說，9月中旬本來就是赤腹鷹的出海高峰，以往曾記錄最多為單日5、6萬隻，破7萬卻是始料未及。而且因為泰利風未橫向切斷赤腹鷹南遷路徑，沒有「塞鷹」後的大出效應，反而創下單日紀錄，直到下午3點仍有鷹出海，這都非常罕見！

鷹群炸裂！赤腹鷹過境數量，天空滿滿都是，宛如轟炸！（記者陳彥廷攝）