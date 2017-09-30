校服我最正》粉嫩上衣搭灰黑白格裙 三民家商柔美青春

三民家商有服裝設計科，校服設計不假他人之手，學生曾婕淳（右起）、楊凱婷、郭俞汝、慕芷瑄一致認為，穿上制服有歸屬感。（記者洪定宏攝）

2017-09-30 06:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市立三民家商有服裝及室內設計等科別，專業師生人才濟濟，校服設計不假他人之手。現行女生夏季制服，粉嫩色系上衣輕盈，左胸口袋上方點綴著紫紅色的校徽、校名、學號，小圓領跟蝴蝶結更顯青春可愛，搭配灰黑白相間的百褶格子裙，不但柔美且青春。

身材高䠷、酷似混血兒的郭俞汝認為，灰黑白色格子裙隱藏淡咖啡色，更顯出唯美感。（記者洪定宏攝）

身材高䠷、酷似混血美女的科學會幹部郭俞汝以「歸屬感」說出大家的心聲，她稱讚制服裙子重視細節，灰白色隱藏淡咖啡色，更顯出唯美感。成績名列前茅的國貿科三年級楊凱婷說，穿上制服變得更有自信，而且還有個隱藏版優點，當外人專注好看的制服時，「就看不到尷尬的青春痘」。

粉嫩色系上衣輕盈柔美，散發出清新脫俗。（記者洪定宏攝）

服裝科三年級的慕芷瑄是新科全國技能競賽服裝創作組金牌得主，她從專業角度認證自家學校制服，「小圓領跟蝴蝶結確實能散發青春可愛的氣息」。幼保科三年級的曾婕淳曾任學聯會長，她強調，因為制服色系跟校舍色彩相搭配，等於將榮譽穿在身上，跟學校一起成長。

慕芷瑄是新科全國技能競賽金牌得主，她專業認證，小圓領跟蝴蝶結散發青春可愛的氣息。（三民家商提供）

13屆校友袁曉娟說，她原本以台南科大（原台南家專）為第一志願，看到三民家商的制服後，在神明前許願，終身吃早齋，祈求保佑她考上三民家商，最後如願考上也實踐承諾。學生家長嚴浩銘回想自己高中時期，也被清新脫俗的三民家商學生吸引，不由自主多看幾眼，如今女兒穿上這套制服，「讓我覺得很光榮」。

三民家商女學生清新脫俗。（三民家商提供）

校長陳當木表示，三民家商創立已30年，從初期裙過膝、衣服內紮、繫皮帶樣式，逐漸修改成現今短版上衣、外搭短裙及領結，柔美青春的色彩設計則始終如一。

三民家商創立已30年，制服樣式雖有修改，但柔美青春的色彩設計始終如一。（三民家商提供）

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