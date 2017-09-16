北市兩校爆狼師！一個摸女生大腿 一個摳男生臀部

2017-09-16 15:41

〔記者林曉雲／台北報導〕台北市一所知名女中和一所高工，今天不約而同爆出兩校各有狼師，受害家長到高中門口拉白布條抗議，並委託人本基金會代發聲明，指控兩所學校處理不當而有包庇狼師之嫌，高中狼師摸女學生大腿，高職狼師更可惡、竟手摳男學生臀部中央、在手機LINE群組傳「打手槍」的訊息、在班級慶生會玩「類SM」，家長們擔憂狼師們會繼續侵害學生。

狼師行為疑持續有年

這所知名高中三年級家長指控，今年6月底該校性別平等教育委員會證實，校園內已有4名在學女生曾受特定男性教師「性騷擾」，包括傳遞具暗示性的言語、文字或圖片，正面擁抱、撫摸大腿或觸碰身體隱私部位。而受害者尚包括已經畢業升大學的校友，可見該師行為已持續有年，並非單一偶發之舉。

家長們表示，性騷擾事件經檢舉後，校方雖依程序成立性平委員會調查，並確認性騷擾屬實。報告出爐後，校方依法可以在不揭露加害人姓名的情況下，將事件的樣態及處理方式予以公布，讓全體師生及家長知悉，但校方拒絕公布，也沒有採取輔導、再教育等後續改善措施。不僅如此，據悉，當事的男師在請假一年之後，仍將回到該校繼續執教。

家長指控校方不公布、未輔導

家長指控校方不肯說明，同學和家長完全不知情內幕，未來校園中同學的性平安全應當如何維護？如何防止類似事件再度發生？倘不幸再度發生，責任應當如何歸屬？家長們要求學校以書面向全校師生及家長公開說明性騷擾事件樣態、調查過程與處理結果，以供檢視，並昭公信；校方應提出如心理輔導、教育宣導等改善校園性平安全的具體方案，並成立外部監督小組，檢視其執行進度與成效，以確保校園性平安全；校方應主動、全面清查包含已經畢業的受害學生，並提供專線，接受受害同學或家長向學校提出申復、申訴或檢舉。

家長：高職狼師傳鹹濕訊息、用繩綁男同學

此外，北市一所市立高職老師，也發生多起荒謬行為已經成立性騷，家長指控，該師利用某女學生練舞蹲馬步時，用其膝蓋頂女學生的屁股；趁學生不備，從後面抱住某男同學，並用手摳男同學臀部中央，還在黑板上寫「時間像乳溝一樣擠一擠就有了」「機會像LP敢掌握就會變大」等話。在手機LINE群組傳「打手槍」的訊息；並不斷在班級辦慶生會，用童軍繩綁男同學，用刮鬍泡砸學生下體，又叫學生綑綁自己，讓教室、學生變成自己的遊樂場；還要求女同學餵他吃東西，縱使學生站出來申訴，學校行政卻不斷出錯，原輔導主任送錯報告，又未依教育局指示提供完整報告，回覆申訴家長的文中沒告知申復的權利，讓家長權利受損，讓原本應被解聘的性騷狼師將可能回到學校任職，讓受害學生們非常害怕。