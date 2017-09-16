09/16 各報重點新聞一覽

2017-09-16 06:08

自由時報

北韓又射彈 可打到關島

南韓軍方十五日指出，北韓當天清晨約六點五十七分（台灣時間五點五十七分），在平壤順安一帶向朝鮮半島東部海域試射一枚飛彈，飛行約三七○○公里，約十九分鐘後墜落在距北海道襟裳岬以東約兩千公里的太平洋上，射程較八月廿九日發射的「火星十二型」中長程彈道飛彈（ＩＲＢＭ）延長千餘公里，也是北韓飛彈第六度飛越日本上空。日本防衛大臣小野寺五典研判，平壤此舉「劍指關島」。美、中、俄、日、南韓等國紛紛嚴詞譴責，南韓並立即發射一枚「玄武二型」彈道飛彈，針對北韓飛彈發射場進行模擬反擊。

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中生共諜周泓旭 判1年2月

今年三月間，國內驚爆首宗中國學生共諜案，政大企管研究所畢業生周泓旭受中共指示來台發展共諜組織，試圖以每季一萬美元（約新台幣卅萬元）吸收我外交部一名年輕官員赴日本、新加坡交付機密資料；台北地院昨依國家安全法「為敵發展組織未遂罪」判處周一年二月有期徒刑，本案可上訴。

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暌違14年 日本和牛將解禁登台

因狂牛症禁止輸台十四年的日本、荷蘭、瑞典牛肉叩關成功，衛生福利部昨宣布將放行三個國家的牛肉進口，食品藥物管理署近期將公告開放，正港日本和牛將重現台灣各大賣場。台灣日本關係協會秘書長張淑玲昨表示，此開放有助於台日間未來的整體合作。

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蘋果日報

長庚子宮鏡釀死胎

太離譜！長庚醫院又出包，婦產科醫師該做的檢查沒做，竟疑致院內懷孕員工胎死腹中。林口長庚急診醫師集體請辭風暴暫歇，最近院內又流傳爆料信，指一名女員工上月進行子宮鏡檢查，醫師沒驗孕，竟造成死胎；長庚昨坦承醫師確有疏失，已處3個月停權處分。衛福部指，已與桃園市衛生局前往調查，民眾痛批，現在調查又如何，「一條小生命就此消失」，太殘忍，院方要負起責任。

北韓試射 可攻關島 南韓7分鐘後2飛彈回應

北韓昨清晨再度試射彈道飛彈越過日本上空，飛行3700公里後落入太平洋，超越北韓與美軍在太平洋戰略樞紐關島的距離，是北韓歷來試射飛彈最遠的一次。專家認為北韓欲藉此展現打擊關島能力。南韓也迅速發射「玄武-2」飛彈回應。我總統府表示，國安會第一時間就向總統蔡英文報告最新訊息。

聯合報

華語能力不足…誰來幫「跨國銜轉學生」

越來越多的「跨國銜轉學生」流動於台灣與母國的教育體制中。其中以新住民子女問題最嚴重，因華語能力不足，他們回到台灣時，課業及人際關係都受到極大挑戰，經常只能降轉及接受補救教學，無法順利接軌台灣教育系統。

厄瑪颶風直撲 佛州大撤離

颶風厄瑪重創古巴與加勒比海諸島後一度減弱至四級，但九日早上再度增強為五級，以每小時二百五十七公里的風速朝佛羅里達州直撲而去，厄瑪外圍帶來的狂風暴雨已開始肆虐佛州南端。厄瑪在前述地區已造成廿多人死亡，建築及碼頭受損、電力及通訊中斷。

中國時報

北韓狂耀武 南韓急揚威

北韓繼上月29日後，15日清晨再試射彈道飛彈，越過北海道落入太平洋。北韓這次飛越北海道導彈射程3700公里，顯然是挑明3400公里遠的關島可輕易命中。

工時、加班費 一例一休鬆綁

工商團體「一例一休」修法版本拍板，共提出包括鬆綁加班工時、休息日加班費計算等六大修法方向，下周將正式遞交給行政與立法部門。經濟部部長沈榮津也呼應，已掌握工商團體需求，對於加班工時放寬、總量管制改半年或一季等幾個面向，給產業彈性。