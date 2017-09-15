金十字胃乳液微生物超標 4千多盒回收

2017-09-15 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕食藥署接到新萬仁化學製藥通報，新萬仁化學製藥旗下的胃乳產品「金十字」被發現好氧性微生物超標，已通報下架。

據聯合新聞網報導，藥師沈采穎解釋，若胃乳的好氧性微生物超標，服用之後可能造成腹瀉後果。而好氧性微生物超標的現象，很可能是儲存或是運送過程中的溫度控管出問題。衛生福利部食品藥物管理署藥品組科長王博譽於上午的記者會中說明，藥品存放條件不佳，或製藥原料受汙染都是可能原因，除了出問題的那批藥外，廠商也會檢查其他批號。王博譽指出，若確認是劣藥，則最高可罰最高可罰新台幣10萬元至5000萬元。

此次出問題的僅有一個批號，另在整體胃藥市場中，金十字胃乳液的市占率可能只占3%，應不會造成大量民眾服用後出現身體不適的狀況。

金十字胃乳微生物超標事件，為藥廠觀察到問題後主動通報，且已有約有4千多盒藥流通於市面，實際回收數量尚待計算，食藥署已通知業者限期一個月內回收問題藥品，一週內提出檢討報告。

廠商也會清查其他批號，有沒有超標狀況。

藥師公會全聯會理事長古博仁受訪時表示，胃乳的製造是把粉劑加上液劑混合，估計可能是製藥的過程容器不潔或有污染，若藥品有好氧性微生物超標，民眾可能會腹脹、腹瀉，但因此款藥品市佔率不高，很多藥局也沒有販售，估計影響不大，消費者可以安心。