超怕死？妙禪重病向妙天求救 懺悔影音曝光

妙天禪師（左）與妙禪（右）昔日合影。（擷取自「釋迦牟尼佛救世基金會」）

2017-09-15 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕號稱有10萬信徒的「佛教如來宗」創始人妙禪，近日因接受信徒供養2輛超過2000萬元的勞斯萊斯名車，引發輿論熱議。對此，妙禪昔日師父妙天所屬的釋迦牟尼佛救世基金會繼日前發布聲明斥責妙禪違反戒律，今又上傳影片，細數當年妙禪與妙天首度決裂後，如何在病危時獲妙天救助最終重返師門的「黑歷史」。

「釋迦牟尼佛救世基金會」指出，妙禪與妙天師徒曾決裂過2次，首度決裂發生在1998年初，妙禪當時自稱已見證佛道而「成佛」，脫離妙天禪師門下自立門戶，雙方隨後更對簿公堂互控詐財。不料，出走後的妙禪同年8月忽然罹患肺結核，多重器官衰竭吐血不止，隨著病情日益嚴重，醫院也發出病危通知，妙禪只好請妻子向妙天求救。釋迦牟尼佛救世基金會強調，「妙天寬宏大量前往醫院，以修行證量助其康復」，最終康復後的妙禪公開發表感恩懺悔文，以下節錄自《劉錦隆（妙禪）感恩懺悔錄全文》原文：

當時妙禪肺結核病情惡化得很快，他將其歸因於自立門戶後，「脫離了妙天的法脈，同修眾生的業由他一人承擔」，妙禪坦言「自己背不動（這些業力）」，「所以在相當長一段時間的承擔後，我的生理已開始起變化」。

我（以下第一人稱均為妙禪自述）對做肺鏡有直覺性的排斥，因為我會咳，醫師說沒有關係，給你多吃兩顆止咳藥就好了，我說，可不可以不要做？但醫師很堅持要做，我只好答應。妙禪說，做肺鏡非常痛苦，就好像是被刑求灌水一樣，「尤其是我這種身體裡面有靈障，有很多低級靈性體在裡面（的人）」，水一灌進去就開始出血不止。

妙禪堅稱，自己不是怕死或怕痛，而是怕「累世的修行到這一世最要緊的關頭，竟然耗掉了」，所以才在大量出血時產生非常強烈的恐慌。

妙禪接著話鋒一轉，批評重病住院時隔壁床的病患說，這個60幾歲的老先生狀況很糟，病情嚴重到不能形容，常常晚上睡覺時，「他所有因果業障等等的問題都會過來」、「我自己在裡面都要人家救了，他又要過來給我救，又過來欺負我」，妙禪說，「所以我在睡覺時，就看到一大片的因果業障像烏雲一樣，呼的就過來了」，還好師父（妙天）的法身即時來到，亮得像一顆太陽一樣，呼的一下將整片烏雲吸了過去。妙禪回憶，隔天上午開始他的氣色就好了許多，病情也獲改善，這全都要歸功師父。

根據維基百科介紹，肺結核（Tuberculosis，又稱TB）為結核桿菌感染引起的疾病，通常造成肺部感染，也會感染身體的其他部分。大多數感染者沒有症狀，此型態感染稱為潛伏結核感染，如果此時若未適當治療，約1成的潛伏感染患者會惡化為開放性結核病（Active tuberculosis），致死率可高達一半。

妙禪懺悔全文請見－相關影音：