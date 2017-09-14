推廣低碳旅遊 觀光局首辦本島電動車租賃補助

為積極推廣使用電動車，交通部觀光局今年10月將計畫擴及到花東地區，補助遊客租賃電動車。示意圖。（資料照，記者王秀亭攝）

2017-09-14 23:48

〔記者蕭玗欣／台北報導〕鼓勵遊客到旅遊景點租賃電動機車，交通部觀光局過去僅在地形封閉的小琉球、金門澎湖等離島地區實施，為積極推廣使用電動車，交通部觀光局今年10月將計畫擴及到花東地區，補助遊客租賃電動車，第一步先從遊客數量多、推動低碳旅遊的花東地區著手，估明年將增加800萬元的經費支出，若有顯著成效，計畫進一步擴大到西部重點風景區。

觀光局業務組科長王智益表示，自103年底開始在澎湖、綠島、小琉球及金馬等離島地區鼓勵遊客優先租賃電動機車，每輛每日最高補助100元，但遊客租賃前須先訂契約、填寫補助租賃電動車領據等，才能直接折抵；包括澎湖及小琉球都有不錯成效，澎湖104年度僅申請1萬多塊補助，105年度就成長到6萬多元，小琉球去年更申請到100多萬元，是各個離島中成效最好的。

王智益表示，由於計畫相當成功，原本計畫今年要將補助金額砍半，改為補助50元就好，明年就回歸市場機制，但考量到配合中央政策，一方面也希望能維持花東的遊憩品質，因此才維持原補助金額100元，更擴大到花東地區辦理，估明年將增加800萬元的預算支出。

花東縱谷家風景區管理處處長洪東濤表示，花東地域太廣，花東電動機車租賃業者主要集中在市區，風景區內的電動車租賃業者只不到10家，遊客大多在景點周邊騎乘，反而在經濟部及環保署的補助政策下，騎電動車的居民比遊客還要多。

大鵬灣國家風景管理處處長許主龍表示，小琉球105年電動機車租賃達1萬4717次，共1萬8000租賃人次；今年1到7月，共出租8792輛次，較去年7月3725輛次，成長約58%，顯示遊客和當地民眾接受度都很高。

許主龍說，小琉球面積小，電動機車充飽電就能環島1到2圈，加上島上設有5座電池交換站，對使用者相當友善；他認為，花東地大，屬開放性地形，若無足夠的電池交換站，很難提升遊客使用意願。