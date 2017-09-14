2千新兵結訓 竟領到發霉的「未來麵包」當晚餐

2017-09-14 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍步兵206旅所屬的關西新訓中心本月5日傳出在辦理新兵結訓時，竟發發霉的蛋糕給新兵當晚餐，細看上頭的製造日期竟是標註106年9月7日，軍方回應說，獲悉狀況後已回收所有餐盒檢查，廠商方面回覆稱部分蛋糕為委外製作，至於有效期限則是因人員疏忽誤標為製造日期。

《蘋果日報》報導，有關西新訓中心0061梯新兵爆料指出，5日新訓中心辦理4個營的新兵結訓典禮，中心提供餐盒供新兵食用，但有新兵卻發現麵包發霉，經反映後單位班長一度回收全部餐盒，但沒多久餐盒又被發下來，只是已非原本的餐盒，很多人拿到的餐盒麵包、飲料都有少，讓很多新兵都不敢食用，直呼「真的是當兵慘痛的回憶真實事件！」

國防部今對此回應，指當天發生此事後已先要求將發霉蛋糕取出，剩餘的則發回給新兵食用，當下有詢問官兵的身體狀況，後續也未接獲官兵反映身體不適的情況，目前已由福利事業處進行調查，並將依合約科罰或解約。

陸軍第6軍團表示，當天是向合約廠商訂購2千多盒餐盒，在5日送到營區後於下午發給新兵，獲悉餐盒蛋糕有問題後已立即回收，廠商方面則稱是因作業能量不足，部分海綿蛋糕為委外製作，在運送過程發生品管不良情形。至於製造日期標示成9月7日，廠商則稱是工作人員疏忽將有效期限標成製造日期，後續將對廠商科罰處分。