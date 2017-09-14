秋楓送爽 到新潟搭遠航送越光米

2017-09-14 15:42

〔記者陳宜加／台北報導〕時序進入微涼的秋天，日本為不少旅客賞楓首選，尤其是關東、關西等知名旅遊景點。遠東航空今天宣布，獨家直飛的日本本州賞楓秘境─新潟，搭遠航可以免費兌換新潟越光米。

「新潟就是日本，日本就是新潟」，遠航指出，位於日本本州中部的新潟，地理形狀就像是個日本地圖的縮影，整個新潟都是絕佳的秋遊聖地。九月中、下旬開始，妙高高原便會染上楓紅，接著黑姬山、彌彥公園、清津峽、湯澤高原到中津川溪谷等賞楓名所，也會逐漸披上秋天的彩衣，一直持續到11月中旬。

遠航也表示，日本以米為主食，在日本第一大河信濃川、阿賀也川懷抱著的新潟平原，孕育著產量居日本首位的新潟米，其中「越光米」（コシヒカリ）更是為國人所熟知；新潟縣產的越光米被譽為全日本最好吃的米，無論米飯或做成御飯糰、仙貝都大受歡迎。

遠航指出，獨家直飛日本新潟，只要3小時航程，凡持遠東航空登機證並出示護照，十月底前可以在新潟機場免費兌換一包木津Mizuho生產的新潟越光米（重量450克），讓旅客把難忘美味帶回家與家人朋友分享。

遠東航空每週一、五直飛日本新潟，官網訂票只要8500元起，可至官網訂位購票http://www.fat.com.tw/，航班資訊為每週一、五，桃園─新潟FE622、新潟─桃園FE621。至於團體行程，可洽各大合作旅行社。