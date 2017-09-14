以詩歌和春光佐茶！台中文學館以文學入菜

以詩歌和春光佐茶！台中文學館文學餐廳以文學入菜，讓人吃到文學味。（記者蘇孟娟攝）

2017-09-14 15:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕吃出文學味！台中文學館設文學餐廳，結合文學館特色，以在地文學家楊逵、陳千武為題設計餐點，另規劃舉辦作家廚房、作家午茶等活動，讓民眾吃到文學味，感受到文學也可以很日常。

「陳千武文學套餐」主菜梅干蒸肉捲搭配印尼薑黃飯表現陳千武的太平洋戰火經驗。（記者蘇孟娟攝）

台中文學館位於西區樂群街，原為日治時期警察宿舍，市府公告為歷史建築並修復，重新規劃為台中文學館，設有展覽、講座、文學市集等活動，盼呈現及台中文學發展軌跡，目前已是人氣知名景點。

楊逵的野菜鹹派注入楊逵昔日野菜宴精神。（記者蘇孟娟攝）

台中文學館再設文學餐廳委外經營，「櫟舍文學餐廳」今日開張，餐廳總監繁運隆指出，「櫟舍」之名源於日治時期3大詩社之一的「櫟社」，當時詩社裡詩人們除了吟詩作對、熱心參與公共事務外，更是熱衷於各種精緻生活的生活家，帶動了台中文化風潮，「櫟舍」盼讓文學也能豐富民眾的日常。

「日常散文湯」讓湯品也變得很文學。（記者蘇孟娟攝）

繁運隆指出，餐廳將文學入菜，首波先以在地文學家陳千武與楊逵的故事，設計出兩套季節限定的文學套餐。

作家廖玉蕙應邀在文學廚房烹調家常菜。（記者蘇孟娟攝）

其中陳千武曾以台灣志願兵的身分入伍赴南洋參戰，成為他創作的重要命題，特以印尼薑黃飯表現陳千武的太平洋戰火經驗，另以梅干蒸肉捲，表達他在當時的苦悶心境，木舟樣貌的肉捲，形似向外駛出的船，象徵陳千武中年以後創立「笠詩社」，突破戒嚴的封閉環境，將台灣現代詩送往日本及韓國。

台中文學館以文學入菜，盼讓人吃到文學味。（記者蘇孟娟攝）

至於在台中定居50年的楊逵積極參與「台灣文化協會」和「台灣農民組合」，繁運隆指出，當時楊逵開闢的「首陽農園」啟蒙了無數人，「野菜宴」即誕生於此，餐廳也配合設計出「楊逵的野菜鹹派」。

此外，還有「日常散文湯」，融合刀工及火候而成的湯品，就像散文醞釀作者的感性與思考而成。除了餐點很文學外，繁運豐說，「櫟舍」也舉辦作家廚房、作家午茶、文學沙龍、文學跨界等活動。今日作家廚房首場活動，就邀請台中文學獎「文學貢獻獎」得主廖玉蕙烹煮與她當年出版第一本書之前有深刻記憶連結的「肉香芋泥」，她說，民以食為天，飲食原本就是重要的人生大事，「與文學的結合更是一件有趣的事」。繁運隆說，盼提供給大眾吃一頓飯、聽一個故事更親近文學的空間。