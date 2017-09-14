台灣好茶飄香西雅圖 22歲女生要開「煙茶」專賣店

2017-09-14 15:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕22歲的黃孟涵因在國外念書，發現茶葉是台灣的文化，外國人不懂茶，但台灣咖啡人口卻愈來愈多，本身是茶商第二代的她，決定發揚台灣茶，並且是「煙茶」專賣店，旗艦店今天在台中市中區開幕，9月底返美念書，要著手在西雅圖開第2間，還要在愛喝茶的日本開第3間。

黃孟涵是茶商第二代，從小就曾聽父母說，有一種茶叫「煙茶」，就是一種叫「煙仔蟲」的小綠葉蟬，在茶園休耕期間，會有野生、天然、安全的生態茶，煙仔蟲會親吻這些沒有被農藥噴過的茶葉，吸取汁液，而這些茶葉因自我保護，就會釋放天然的果香，用來抗拒煙仔蟲的吸食。

而蟲吻之後的茶葉，會產生複雜的化學變化，多元酚、兒茶素等成分的含量會相對增加，也因此贏得「茶中燕窩」的美稱。

黃孟涵目前在美國西雅圖念書，已喝遍西雅圖50多家珍珠奶茶店，同學也會請她買茶、帶茶，但在國外，喝咖啡的人仍是多數，而台灣茶是台灣驕傲，但台灣人喝茶的人卻愈來愈少，讓她相當感觸。

她覺得台灣茶不是只有珍珠奶茶，希望外國人能喝到台灣典雅的茶及品嘗到茶香味，決定在西雅圖開一家台灣茶店。

因此她先在出生地台中市中區中華路上，開一家以「煙茶」為主的專賣店「三迴煙茶」，今日開幕，該地點曾是她父母親過去加盟手搖店的店面，要作為煙茶店的旗艦店，當作是「北半球一號店」，目前更著手籌劃要在西雅圖開第二家店，作為北半球第二號店，要讓外國人喝到屬於台灣人的台灣茶。

由於這些開店計畫是她跟日本同學一同擬定，而且日本人超喜歡喝茶，因此北半球第三號店當然要到日本開。