水公司「湊一腳」汰換管線 南投交通更不平

南投市公所聯繫要道玉井街被封路開挖施工，導致民眾洽公不便衍生民怨。（記者謝介裕攝）

2017-09-14 13:42

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市繼縣府污水下水道工程後，自來水公司南投營運所也展開管線汰舊換新工作，且將南投市公所對外聯繫要道玉井街封路施工，迄今2單位輪流施工1個多月來，民眾進出洽公十分不便，導致民怨四起，何時交通黑暗期才會結束？縣府允諾一定會加快施工腳步，趕在年底以前完工。

南投縣污水下水道計畫，選擇南投、草屯、埔里與竹山4大鄉鎮市優先進行，主要設施區分污水處理廠、主幹管與用戶配管等3大項目，第1期工程經費從11億至13億元不等，合計約46億元。

其中，南投市施工引發民怨事件再添1樁，原本外界以為市公所對外要道玉井街，係因污水下水道工程才被封路開挖，怎料，最近幾天運來一堆鑄鐵管，民眾經向市公所探詢也才驚覺自來水公司也來「湊一腳」。

自來水公司南投營運所表示，過去供水管線老舊，且材質又有鏽化問題，遂配合縣府污水下水道工程，以節省雇用機具開挖的成本與時間，將換裝較好材質的鑄鐵管，以提高飲用水品質與安全。

縣府工務處下水道科長廖崇傑說，同工程、同路段1次性施工與完工，是縣府努力的目標，由於玉井街一帶供水管線十分老舊，也才配合污水下水道工程一併進行管線汰舊換新工作，免除開開挖挖的困擾，將對民眾的影響降至最低，因此在施工期間造成不便之處，希望民眾能多多體諒，也會與自來水公司一起加快施工進度，早日還給民眾舒適又安全的交通環境。