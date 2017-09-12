巨輪「福門」進港 創台中開埠最大海岬型散裝輪

海岬型散裝巨輪「福門輪」首航台中港。（記者張軒哲攝）

2017-09-12 20:37

〔記者張軒哲／台中報導〕大船入港！台中港開埠41年，為因應海岬型大船進港需求，開放船長300公尺、吃水深15.1公尺海岬型散裝輪進港，今日中午新加坡籍總噸位10萬7407噸海岬型散裝巨輪「福門輪」首航台中港，是台中港歷年進港最大的海岬型散裝輪，靠泊97號碼頭，將卸下15萬多噸鐵礦砂，預計15日下午出港。

台中港務分公司指出，104年及105年中鋼集團旗下的中鋼運通公司曾向日本九州ＪＭＵ造船集團訂造4艘海岬型散裝輪，「中鋼奮進」、「中鋼探索」、「中鋼成功」及「中鋼遠見」，總噸位都是10萬7000噸，載重可達20萬噸；福門輪也是相同等級的海岬型散裝輪。

國耀船務代理公司總經理廖純甫說，「福門輪」前年底建造完工，船長300公尺、寬50公尺。首航台中港靠泊97號碼頭，將卸下15萬5000多噸鐵礦砂，「福門輪」挑戰台中港進港吃水水深的極限，進港動用2名引水人及4艘大型拖船引領。

台中港務公司總經理鍾英鳳表示，中龍鋼鐵公司為節省運輸成本，運送鐵礦砂、煤等散裝輪日趨大型化，港務公司於104年再將船隻吃水深度從14.8公尺放寬為15.1公尺，對台中港而言是一大挑戰。