泰利明晨發布陸警 北台灣嚴防豪雨 第19號颱風生成

中央氣象局指出，中颱泰利晚間8點位在台北東南東方680公里海面上，以每小時21轉16公里速度，向西北西轉西北進行。（中央氣象局）

2017-09-12 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局今天（12日）下午已針對第18號颱風泰利發布海上警報，晚間颱風中心位在台北東南東方海面上，持續朝西北西轉西北移動。明、後天（13、14日）將是泰利對台灣影響最大的時候，北部及東北部地區要嚴防豪雨發生，提醒民眾做好防颱準備。

中央氣象局指出，中颱泰利晚間8點位在台北東南東方680公里海面上，以每小時21公里轉16公里，向西北西轉西北進行，威力仍持續增強，今晚開始北北基、桃園、宜蘭及北花蓮就會開始下雨，氣象局預估將在明天凌晨2點30分發布陸上颱風警報。

明天下半天至後天上半天，北部及東北部地區雨量將達到豪雨等級，風勢也會明顯增大，其他地區則有大雨或豪雨發生的機率，提醒大家多留意颱風最新動態。

氣溫方面，明天桃園以北及宜蘭地區受到颱風影響，高溫約在29度，中南部高溫則在31度至33度左右。

根據日本氣象廳資料顯示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已形成今年第19號颱風杜蘇芮（Doksuri，南韓命名，意指猛禽），目前暫時對台灣天氣沒有影響，氣象局會持續注意其動態。

空氣品質方面，明天台灣西半部及金門外島為普通等級，指標汙染物為細懸浮微粒。