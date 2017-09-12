泰利颱風影響 國泰航空、AirAsia明後天部分航班取消

2017-09-12 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕受泰利颱風影響，明日部分航空取消班機，其中國泰航空、AirAsia明、後天都有部分航班取消。

國泰航空在網站宣佈，受泰利颱風影響，明（13）日由香港飛往台北共有5航班取消，分別為CX470/402/464/468/408/，至於後（14）日台北飛香港也有5航班取消，分別為CX463/465/407/403/469。

AirAsia也宣布，13日將取消Z2 128 馬尼拉-台北航班，14日則取消Z2 129 台北-馬尼拉航班，其他班機目前則是正常起降。

  • 受泰利颱風影響，明日部分航空取消班機，其中國泰航空、AirAsia明、後天都有部分航班取消。（資料照，業者提供）

    受泰利颱風影響，明日部分航空取消班機，其中國泰航空、AirAsia明、後天都有部分航班取消。（資料照，業者提供）

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