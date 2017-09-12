調降文言文比例失敗 彰女台文社：教育部長在騙我們嗎？

2017-09-12 13:36

〔記者林曉雲／台北報導〕前天課審會關於調降文言文比例的投票結果4個提案未通過，彰化女中台灣文學研究社今天中午發出聲明，學生們直言感到非常失望與難過，也感到氣憤，對於教育部長潘文忠一再強調「學生才是教育的主體」，更質疑「教育部長是在騙我們嗎？」

社會科領綱的公聽會日前在彰化女中舉辦，學生們表示，在公聽會開始前，國教院播放的12年國教總綱介紹影片裡，不斷地聽到影片中強調「學生是教育的主體」，看到這部影片的當下，對於即將寄給課審會學生代表要求降低文言文比例的聲明更有信心，相信學生的意見可以得到充分的重視。

然而在前天的會議中，所有刪減文言文比例的提案同意票數皆未過半，所以文言文的比例仍維持原本的45％到55％，彰女台文社學生們表示，原本抱著很大的期待，但是一切都落空了。

在學生公開信中，提到文言文的占比過高，嚴重排擠其他文學；也提到能達到國語文領綱目的的並非只有文言文，在信中所寫的一切都是確實發生的，更是許多學生從過去到現在，在課堂上的實際感受。彰女台文社聲明指出，課審會學代有把他們的心聲確實傳達，但為什麼最後的結果卻還是如此？難道這1年多來，「教育部長不斷提到『學生才是教育的主體』是在騙我們嗎？」明明有那麼多的學生在現在高比例的文言文教育中，不斷地被消耗學習的熱忱，過了彷彿3年一模一樣的國文課，我們要的真的是這樣的國文課嗎？

聲明也表示，希望未來的國文課是可以讓多元文學並立的，台灣是一個不論歷史、文化、族群都極其複雜的島嶼，透過多元的文學，可以更加了解台灣的歷史，了解不同族群的生活與處境，可以一覽不一樣的文化風情﹐這是她們所希望看見的，唯有了解自身生長的地方，她們才有望遠國際的未來。

彰女台文社仍會繼續表達學生的聲音，與課審大會學生委員劉千萍委員及蕭竹均委員保持聯繫，思考如何讓學生的想法與處境讓更多人知道，也希望教育部有可能因此做出改變，給未來的學生一個不同的文學教育，做出使這些問題不再發生的改革。