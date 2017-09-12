桃市圖借閱率最高 中壢分館改造啟用顯朝氣

中壢分館1樓空間改造後，令入館民眾耳目一新。（記者李容萍攝）

2017-09-12 11:38

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市立圖書館中壢分館鄰近中壢火車站，是全市借書量、使用人數、借閱率最高的圖書館，為讓愛閱讀民眾有更優質空間，斥資583萬元，改造1樓空間啟用了；整個樓板一體成型不再有隔間，兒童閱覽區潔白色彩加上紅、黃襯托，窗戶外就是中正公園林道草坪，使閱覽區更顯朝氣。

中壢分館入口為一巨大門型桁架，呈現迎賓意象，是中壢的文化地標；改造後的中壢分館增設及更新哺乳室、筆電區、DVD區、新書展示區、兒童區、擴增服務台，讓空間更明亮、動線更流暢、借還圖書更快速，沿著窗邊建置上網區，讓民眾坐在電腦前還可欣賞窗外的綠意盎然。

今年1至8月桃園市圖總借閱量301萬1495冊，其中，中壢分館的借閱量佔33萬7979冊，連續3年穩坐各館借閱率冠軍。

文化局分析中壢人口數已破40萬，中壢分館設在中壢區中心，交通便利，鄰近各級學校和大專院校，每次新書剛上架即被秒借外，另館方定期辦理不同主題的講座，針對講座設置主題書展，鼓勵民眾借閱，均是衝高借閱率的原因。

中壢區另有龍岡分館的木造設計獨樹一格，已經成為網紅的打卡地標；內壢地區的自強分館則預計明年底完工。

桃園市立圖書館中壢分館鄰近中壢火車站，是全市借書量、使用人數、借閱率最高的圖書館。（記者李容萍攝）

1樓空間改造，整個樓板一體成型不再有隔間。（記者李容萍攝）

為讓愛閱讀民眾有更優質空間，中壢分館斥資583萬元，改造1樓空間。（記者李容萍攝）

中壢分館1樓空間改造，已經啟用。（記者李容萍攝）

中壢分館改造更廣敞舒適的兒童室。（記者李容萍攝）

親子一起開心閱讀。（記者李容萍攝）