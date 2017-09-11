10月28日金門博弈公投 首場辯論16日登場

2017-09-11 20:34

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，16日起將舉辦10場博弈公投說明會，其中5場將在金門邀請正、反兩方代表陳述己見，另5場由縣府及縣警局說明公投相關資訊及對地區發展的影響，分別在金門與台灣本島舉辦。

縣府指出，「金門縣公民投票第1案（為振興金門經濟，開創金門的前途，您是否贊成設立國際渡假區並於其中開放5％觀光博弈）」， 訂於10月28日投票。如果16日金城場的說明會遇颱風來襲停班停課，將順延至10月1日同時段辦理。

縣府指出，說明會是參考澎湖縣政府過去辦理博弈公投說明會模式，邀集正、反方各推派最多3人為代表，各有10分鐘時間，進行交替上台、輪流發言。5場次舉辦的時間、地點是:

﹙一﹚9月16日上午10時至11時30分，金城鎮公所7樓展演廳。

﹙二﹚9月17日上午10時至11時30分，金湖鎮公所3樓會議室。

﹙三﹚9月23日上午10時至11時30分，金沙鎮公所3樓會議室。

﹙四﹚9月23日下午2時30分至4時，金寧鄉公所4樓視聽室。

﹙五﹚9月24日上午10時至11時30分，烈嶼鄉公所4樓團康室。

另外，縣府建設處、觀光處及金門縣警察局為使鄉親了解公投相關資訊、對地區發展之影響，針對公投意見書內容提出說明舉行5場「說明會」， 其中在金門當地舉辦2場，台灣本島（高雄、台中、新北）3場，各場次時間、地點如下:

﹙一﹚9月16日上午9時至10時，金城鎮公所7樓展演廳。

﹙二﹚9月17日上午9時至10時，金湖鎮公所3樓會議室。

﹙三﹚9月25日下午4時至5時，高雄市政府社會局婦幼青年活動中心302會議室。

﹙四﹚9月26日下午2時至3時，台中市財團法人台中世貿中心301會議室。

﹙五﹚9月27日下午4時至5時，新北市4號公園文創演藝廳。