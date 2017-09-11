屏東美術館明年縣府策展 市公所刪減800萬預算

屏東美術館明年起由縣府策展，市公所年省800萬元。（記者葉永騫攝）

2017-09-11 17:00

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東美術館從明年起由縣府與市公所合作經營，屏東市公所預估將年省800萬元，因此明年度美術館預算大砍800萬元，經費移往其他建設之用。

由屏東市公所舊辦公廳舍改建的屏東美術館，位於屏東市精華地帶，舉辦各項藝術展覽最能夠吸引民眾前往參觀，屏東市公所從前市長葉壽山開始獨力經營，時間長達7年，每年投入的經費高達1000萬到1500萬元，主要用於人事、水電及開展支出，讓市公所財務感到吃力，代理市長程清水得知縣府文化處大樓將改建為總圖書館，縣內藝文展示空間受到嚴重壓縮，因而建議縣市可以突破以往各自經營的模式進行合作，不但可以讓藝術展館不受到壓縮，市公所也因縣市合作經營屏東美術館，大幅減少預算的支出。

市公所表示，今年編列的屏東美術館相關預約大約1300萬元，目前已經支出約500餘萬元，明年在縣府合作經營後，水電及展覽費用由縣府支付，預估可以省下約800萬元，因此今年送往市民代表會審查的明年度預算，美術館將刪減約800萬元把經費移作其他用途。

市民代表會主席林恊松表示，屏東市公所的收入近年來呈現減少的趨勢，如何開源節流相當重要，至於節省下來的經費要用來還債或者移做其他建設，將由市公所調整後送代表會審議。