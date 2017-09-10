泰利恐成中颱直撲台灣 最快週二海陸警齊發

輕颱泰利直撲台灣而來，預估週二將發布海上警報，週二晚上至週三（13日）清晨發布陸上颱風警報。（圖擷自中央氣象局）

2017-09-10 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕今年第18號輕度颱風泰利，今（10）日下午5時距離鵝鑾鼻東南東方約2090公里的海面上，因大氣環境有利颱風發展，不排除接近台灣時會到達中度颱風的等級，氣象局不排除將於週二（12日）白天發布海上颱風警報，週二晚上至週三（13日）清晨發布陸上颱風警報。

根據《國家災害防救科技中心》今日下午2點針對泰利颱風發布各國路徑修正圖，美國海軍預報中心、日本氣象廳、韓國氣象局、香港天文台與我國中央氣象局都將颱風中心路徑稍做北修，上述各國氣象中心都預測泰利颱風將直接貫穿台灣，對台影響甚鉅。

據《中央氣象局》預報，明（11）日溫度方面，各地白天高溫約32至34度，大台北可能會達35度高溫，整體感受仍較為悶熱，戶外活動請多補充水份。

降雨方面，各地大致以多雲時晴的天氣型態為主，水氣更少，午後僅各地山區及中南部近山區的平地有些雷陣雨發生，山區活動留意天氣的變化。

颱風動向方面，輕度颱風泰利今天下午5時距離鵝鑾鼻東南東方約2090公里的海面上，持續穩定的朝西北西方向往台灣一帶接近，移動路徑的大氣環境垂直風切小及海洋熱含量高，都有利於此颱風持續發展，因此接近台灣附近時其強度有機會達中度颱風以上等級的強度，氣象局不排除於週二（12日）白天發布海上颱風警報，週二晚上至週三（13日）清晨發布陸上颱風警報，請大家提早做好防颱的準備工作。

空氣品質方面，全台各地及外島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。