賽神豬常勝軍 這位董仔年花百萬只求獻祭祈安

2017-09-10 20:01

〔記者李容萍／桃園報導〕客家人的中元普度一直要到今天的農曆7月20日才會進入重頭戲，桃園市中壢仁海宮今年首次舉辦環保神豬競賽，而輪值區傳承百年的神豬競賽雖然只有5頭神豬報名，獲特等獎的神豬重達1410台斤，十分有看頭，飼主是現任平鎮褒忠祠主任委員范振修，他認為，賞豬獻祭是傳承百年的宗教活動，不能在這一代輕易中斷。

范振修是現任中壢客運公司和關係企業通德貨運、嘉德晶光電公司董事長，家族世居中壢，從他阿公時代就參與賽神豬，因從事運輸業、為祈求義民爺、好兄弟們行車平安，這20年只要公司、住家被排到仁海宮和褒忠祠輪值區，他和胞兄范金墩就會請鄉下農戶代養神豬，飼養期要2年，每頭費用約100萬元。

范振修說，參賽神豬以來，公司業務順遂外，神豬宰殺敬神隔天，會把較瘦部分做成便當分送給300名員工呷平安，較肥的部分就拿來榨豬油；與范家友好的84歲的日本生物科技專家加藤大雄夫婦，今天也來台賞神豬。

仁海宮副董事長王介禧也說，早期南桃園地區賽神豬、殺豬公、家家戶戶流水席的請客盛況，曾有家住台北的親友下午3點出發，一直到晚上9點還塞在車陣到不了中壢，但因環保意識抬頭，而飼養神豬空間受限，近10幾年殺豬公請客活動已慢慢式微。