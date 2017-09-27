校服我最正》藍白條紋連身裙 聖母護校清新脫俗

聖母護校制服保留了少女的青春氣息，也蘊含護理師專業形象。（記者簡惠茹攝）

2017-09-27 06:30

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕白色圓領搭配藍白條紋的洋裝，走在有蔥翠綠樹與草地的校園內，學生們更顯得活潑有朝氣，這是來自宜蘭縣三星鄉聖母醫護管理專科學校的制服，融合學生青春氣息和護理師的專業，是許多宜蘭縣民眼中，屬一屬二美麗的學生制服。

聖母護校由天主教靈醫會創辦，校服設計出自義大利神父及修女之手，秉持聖母精神永續傳承。（記者簡惠茹攝）

儘管校園制服已經解禁，但是聖母護校的學生經過投票，還是決定保留制服，白色圓領與圓扣，搭配藍白條紋的連身裙，腰帶還有雙扣設計，清新脫俗；有學生說，制服真的很可愛，如果取消穿制服一定會覺得很捨不得。

聖母護校制服採藍白條紋，是根據早年規定護生穿著為藍白兩色而設計。（記者簡惠茹攝）

聖母護校是在1964年由天主教靈醫會籌設興辦，希望培育優秀的護理人員，以聖嘉民神父「視病猶親」之精神為創校宗旨，學校制服也是在創校當時，由義大利神父及修女共同設計而成，至今從未改款過，秉持聖母精神永續傳承。

聖母護校制服白色圓領與圓扣，搭配藍白條紋的連身裙，清新脫俗。（記者簡惠茹攝）

聖母護校指出，學校制服的設計是以象徵護理師的白色為基底，參考30年代後期的中國護生穿著，分別是藍衣、白裙、白領、白袖頭、白鞋、白襪、白色燕尾護士帽等設計元素，並依據1948年中國護士會規定，護生穿著藍白兩色的概念，設計出具有特色的藍白條紋護生制服。

聖母護校制服有著白色圓領與圓扣，搭配藍白條紋的連身裙，腰帶還有雙扣設計，清新脫俗。（記者簡惠茹攝）

「走上路上，一定會多看一眼。」洪姓民眾表示，聖護的制服顏色鮮豔又亮眼，連身裙的設計也很少見，讓人眼睛為之一亮，增加許多路人的回頭率，自己的老婆以前就是聖護的學生，以前學生時代最喜歡看她穿制服的樣子了。

聖母護校制服是藍白條紋的連身裙，設計源自早年護生穿著藍白兩色的概念。（記者簡惠茹攝）

校服我最正》嘉義小綠綠 竹崎高中穿出阿里山精神