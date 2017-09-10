高溫悶熱 潑水抓住夏天尾巴

屏東縣里港鄉信國社區發展協會與滇緬民俗文化協會今天共同辦理「2017年雲南美食文化季潑水節」。（記者邱芷柔攝）

2017-09-10 12:15

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東地區今天上午氣溫悶熱，氣溫29至33度，體感溫度則達30至37度，屏東縣里港鄉信國社區發展協會與滇緬民俗文化協會共同辦理「2017年雲南美食文化季潑水節」，吸引不少民眾到場同樂，潑水祈福消暑。

信國社區發展協會指出，50多年前來自泰北滇緬邊荒金三角一帶的異域孤軍，早期由行政院退輔會高雄農場安置於高屏交界荖濃溪旁河床地生活，分別位在屏東縣里港鄉信國自治一村、定遠自治三村，及高雄市美濃區精忠自治二村、成功自治四村，成為一個跨縣市的社區結構。

屏東縣副縣長吳麗雪表示，今年縣府獲得行政院農業委員會補助執行106年度農村再生年度執行計畫，為了整合屏北在地觀光資源及農村再生社區串聯結盟，特別邀集信國社區發展協會及滇緬民俗文化協會共同辦理活動，希望透過這樣的文化活動，可以讓更多人認識台灣的異域文化。

大朋友小朋友抓起水瓢、水槍互相潑水，景象格外消暑，信國社區發展協會也表示，潑水代表洗舊迎新，水也象徵著幸福，在雲南、緬甸等地都有潑水節的傳統，屏東北端的滇緬村落，包含4個村落，裡頭擁有8個中國省籍、12個少數族群，並與客家、河洛及平埔族等鄰近居民交融出多元文化色彩，到現在社區內仍保留許多異域的飲食文化與風俗民情。